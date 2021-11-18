طيران الإمارات: اضطراب سلاسل الإمداد العالمية قد يمتد لما بعد 2022‎‎

أكد مسؤول بدائرة الشحن في طيران الإمارات أن الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية ستستمر في التأثير على حركة الشحن حتى نهاية العام المقبل على الأقل، وقد يمتد التأثير إلى ما بعد 2022 إذ إن شركات الإمداد والتموين تعاني من نقص العمالة مع ارتفاع الطلب.

وأدى نقص مساحات الشحن والعمالة بسبب جائحة فيروس كورونا إضافة إلى الانتعاش السريع في الطلب إلى تكدس الموانئ البحرية والجوية، ودفع أسعار النقل إلى الارتفاع بشدة.

وقال نبيل سلطان نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، خلال معرض دبي للطيران ”لن يختفي ذلك بين عشية وضحاها“، وفق وكالة ”رويترز“.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد رئيس موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، أنه ما من نهاية تلوح في الأفق لنقص حاويات الشحن وازدحام الموانئ والارتفاع الشديد لأسعار الشحن؛ ما يؤثر على التجارة العالمية.

ونتجت الاختناقات بسبب فرض قيود جائحة فيروس كورونا، والتعافي السريع غير المتوقع للطلب مع انتعاش الاقتصادات من الوباء.

وقال سلطان أحمد بن سليم خلال مؤتمر في إطار معرض إكسبو 2020 في دبي ”هذه هي التعقيدات. لا أحد يعرف كم من الوقت ستستغرق. وأعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا“، ممتنعا عن التكهن بموعد انتهاء الاضطرابات.

وموانئ دبي العالمية المملوكة للدولة هي من أكبر مشغلي الموانئ في العالم؛ إذ تدير أكثر من 90 منشأة في ست قارات.

يذكر أن اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) قال في وقت سابق إن ”مزيدا من الاضطراب في سلاسل التوريد قد يكون لا مفر منه“، بعد أن قالت شركة ”ميرسك“ الدنماركية، أكبر شركة شحن حاويات في العالم، إنها كانت توجه السفن الكبيرة بعيدا؛ لأن الموانئ الرئيسة في المملكة المتحدة مزدحمة.

ووفق صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، يعود سبب الازدحام إلى عدم توفر سائقي الشاحنات الثقيلة لنقل الحاويات الفارغة لتوفير مساحة.

من جانبه، قال زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر ”علمنا عندما غادرنا الاتحاد الأوروبي أننا سنحتاج إلى خطة بديلة فيما يتعلق بالسائقين.. علمنا أنه بسبب الوباء (كورونا) سيكون هناك تأثير، وها نحن في وسط أزمة ولدينا ماذا؟ رئيس وزراء لا يعمل ولا يجد حلولا“.