الإمارات.. إبرام صفقات بأكثر من 6 مليارات دولار بمعرض دبي للطيران

قالت وزارة الدفاع الإمارتية في حسابها الرسمي على تويتر اليوم الخميس إن الإمارات أبرمت 23 اتفاقية مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية تجاوزت 22 مليار درهم (6.1 مليار دولار)، في اليوم الرابع من انطلاق معرض دبي للطيران 2021 .

شهد اليوم الرابع من #معرض_دبي_للطيران_2021 إعلان وزارة الدفاع عن إبرام 7 صفقات بقيمة مليار و742 مليونا و429 ألف درهم مع شركات محلية ودولية، ليبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خلال أول أربعة أيام 23 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 22 مليارا و523 مليونا و876 ألف درهم. pic.twitter.com/bniMDWN3E5 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) November 18, 2021

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية، فوفقًا للإعلان عن الصفقات السبع، تم التعاقد في الصفقة الأولى مع شركة ”alliant techsystems operations llc“ الأمريكية لشراء مكملات ذخائر لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 175 مليونا و863 ألف درهم، فيما تم في الصفقة الثانية التعاقد مع شركة «global industrial &defence solutions gids» الباكستنية لشراء ذخائر مختلفة لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 143 مليونا و981 ألف درهم.

كما تم إبرام صفقة ثالثة مع شركة «ammroc advanced military maintenance repair and center» المحلية لتقديم الاستشارات والإسناد الفني شاملاً قطع الغيار لمدة ثلاث سنوات بقيمة 120 مليونا و845 ألف درهم، بينما تم عقد صفقة رابعة مع شركة «dassault aviation» الفرنسية لتقديم خدمات الدعم الفني لأنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 149 مليونا و123 ألف درهم.

وعقدت الصفقة الخامسة مع شركة «international technical systems trading» المحلية لشراء أجهزة ومعدات لطائرات قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 677 مليونا و315 ألف درهم، في حين عقدت الصفقة السادسة مع شركة «أبوظبي للمطارات» المحلية لتقديم خدمات المناولة الأرضية والدعم اللوجستي لقواعد قيادة القوات الجوية بقيمة 108 ملايين درهم.

وعقدت الصفقة السابعة مع شركة «alliant techsystems operations llc» لشراء مكملات ذخائر لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي الأمريكية بقيمة 367 مليونا و300 ألف درهم.

وجاء الإعلان عن الصفقات على لسان المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض، إسحاق صالح البلوشي.