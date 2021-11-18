الإمارات تطلق "معيار التسليم الجيد" للذهب

قالت الإمارات اليوم الخميس إنها ستطلق معايير جديدة تهدف إلى زيادة الشفافية ومكافحة التجارة غير المشروعة في سوق الذهب.

وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي إن بلاده ستطلق ”معيار التسليم الجيد“ للذهب في شباط/ فبراير على أساس طوعي، وسيشمل ذلك مراجعة طرف ثالث.

والإمارات من أكبر مراكز تجارة الذهب في العالم.

وكان الوزير قد قال لـ ”رويترز“ في وقت سابق إن هذه المعايير ستلزم معامل التكرير بالتدقيق المناسب مع شركات التوريد وإثبات ذلك أمام مراجعين خارجيين.

وكانت لجنة سوق السبائك في الإمارات قد وافقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على النموذج المقترح كشعار لمعيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب.

وجاء ذلك بعد إضافة بعض التعديلات المقترحة عليه لضمان توافقه مع متطلبات الهوية الاتحادية للدولة.

وتهدف سياسة الإمارات للذهب إلى تعزيز موقع الدولة مركزاً عالمياً في صناعة وتجارة وتداول الذهب والمعادن الثمينة، من خلال التقدم المتواصل في تنفيذ المبادرات الثلاث المنبثقة عن هذه السياسة، التي تشمل: ”معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب“، و“المنصة الاتحادية لتداول الذهب“، وقاعدة بيانات اتحادية للأفراد والشركات المتداولين بالذهب.

واعتمدت اللجنة مجموعة آليات لتنظيم وتعزيز المشاركات العالمية المقررة خلال العام المقبل، للتعريف بالمعيار على المستوى الدولي، وأقرت أيضاً تنظيم ورشة عمل تخصصية حول المنصة الاتحادية، وقاعدة البيانات الخاصة بالمتداولين والمستثمرين للذهب، تستهدف الجهات المعنية بالدولة لتعريفها بالمنصة والقاعدة وكيفية الاستفادة من خدماتهما.

ويستحوذ الذهب على 29% من إجمالي صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة غير النفطية، وفقا لإحصائيات العام الماضي 2020، الذي أثرت عليه جائحة كوفيد-19.

وساهم الذهب خلال العام الماضي في ارتفاع الصادرات الإماراتية بنسبة 6% خلال أول 8 شهور من 2020.

ونمت صادرات الذهب الإماراتية خلال شهري تموز/ يوليو، وآب / أغسطس 2020، بنسبة 84% من حيث القيمة ونسبة 38% من حيث الكمية مقارنة بالشهرين نفسيهما من 2019.

وكانت وسائل إعلام مختلفة نقلت عن وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، قوله في وقت سابق، إن دولة الإمارات استطاعت أن تتبوأ مكانة عالمية رائدة كمركز حيوي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، إذ تستحوذ حالياً على 11% من إجمالي صادرات الذهب العالمية.