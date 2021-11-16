إسرائيل والإمارات تطلقان محادثات للتوصل لاتفاق تجارة حرة

أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، الثلاثاء، أن إسرائيل والإمارات أطلقتا محادثات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بينهما.

وعقدت باربيفاي اجتماعًا عن بُعد، مع نظيرها الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، لبدء المفاوضات.

وقالت الوزيرة وفقًا لما نقلته وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، إن ”مسؤولين إسرائيليين بارزين من فريق التفاوض، يقومون بزيارة لدبي في الوقت الراهن، تستمر حتى الخميس، لإجراء المزيد من المحادثات“، مضيفة أن ”هذا الاتفاق سيعزز بدرجة كبيرة التجارة بين البلدين، ويلغي الحواجز، ويوسع التعاون الاقتصادي“.

وأقامت الإمارات وإسرائيل علاقات دبلوماسية العام الماضي، وزادت التجارة بين البلدين بدرجة كبيرة، فبلغت تجارة البضائع وحدها نحو 500 مليون دولار منذ بداية 2021، ارتفاعًا من 125 مليون في 2020، بكامله، ومن المتوقع أن تستمر في زيادة.

من ناحيته، قال مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، ورئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، أوهاد كوهين، إنه ”يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الإمارات بشأن قضايا تتعلق بتجارة السلع، والخدمات، والإجراءات التنظيمية، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية“.

وكانت شركة ”البيت سيستمز“ الإسرائيلية للأسلحة المتطورة، أعلنت مؤخرًا، عن فتح فرع لها بالإمارات، في خطوة تأتي قبيل زيارة مقررة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى دبي.

وقالت الشركة المصنعة للطائرات العسكرية المسيّرة من طراز ”هيرميس“ وأنظمة استطلاع كهروضوئية، في بيان صدر عنها، إنها ”أنشأت الفرع من أجل إنشاء تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة“.

ونقل البيان عن ران كريل، نائب رئيس الشركة التي حققت مبيعات تتجاوز قيمتها 4.6 مليارات دولار في 2020، قوله: ”تعد الإمارات ودول أخرى في المنطقة أسواقًا جديدة مهمة لأنظمة البيت. نعتقد أن منتجاتنا تضعنا في مكانة جيدة لتلبية الاحتياجات والفرص في المنطقة“.