صناديق التمويل العربية تمول مشروعا للمياه بـ 317 مليون دولار شرقي موريتانيا

قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني عثمان مامودو كان، إن صناديق التمويل العربية، صادقت الاثنين، على تحديد مبلغ 317 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروع تزويد مدينة كيفه (ثاني أكبر المدن بعد العاصمة نواكشوط) شرقي موريتانيا، بالماء الصالح للشرب انطلاقا من نهر السنغال.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط، أن الاتفاق على المبلغ المذكور، جاء في أعقاب الاجتماع مع مؤسسات مجموعة التنسيق (صناديق التمويل العربية)، وتم خلال اللقاء، تقديم المشروع لممثلي صناديق الاستثمار العربية، الذين انتقلوا إلى نواكشوط للتعبير عن أهميته، مشيرا إلى أن له أهمية بالغة بالنسبة للحكومة الموريتانية.

وأشار الوزير إلى أنه تم مناقشة سبل تنفيذ المشروع، وكيفية مواكبة الهيئات المالية للتمويل، التي تم الاتفاق معها، على الالتزام بتمويل المشروع الذي يعتبر انجازه نجاحا كبيرا لموريتانيا.

وافتتح الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، لقاء بمشاركة صناديق تمويل عربية لتمويل مشروع تزويد مدينة كيفه شرقي موريتانيا، بالماء الصالح للشرب انطلاقا من نهر السنغال.

وسيمكن هذا المشروع إلى غاية 2050، من تغطية حاجات 550 ألف نسمة موزعين على 92 تجمعا .

وحضر اللقاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك وصندوق أبوظبي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.

وقال وزير المياه والصرف الصحي في موريتانيا، محمد الحسن ولد بوخريص، إن بعض المناطق الشرقية من البلاد، لا تزال تعاني النقص الحاد في الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن الدولة بلورت فكرة إنشاء مشروع جديد لتزويد عاصمتي ولايتي لعصابة وگيديماغه، فضلا عن نحو 100 قرية بالماء انطلاقا من النهر وبالتحديد من منطقة “گوراي”، ويستهدف المشروع نحو 600 ألف نسمة، حتى عام 2050.

وأضاف الوزير أن الدراسات التي أجريت، أكدت أن الحل الأوحد لاستمرارية تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، يكمن في إقامة هذا المشروع الذي تعول عليه موريتانيا في إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية لهذه المنطقة.

وكانت الحكومة الموريتانية أطلقت عام 2019، مشروع شبكة المياه الصالحة للشرب، في مدينة كيفة التي تعتبر ثاني أكثر المدن الموريتانية كثافة سكانية بعد العاصمة نواكشوط، بتكلفة بلغت 125 مليون أوقية جديدة بهدف رفع قدرة استهلاك مدينة كيفه بعد إنجازه من 1245 طنا من الماء إلى 3600 طن لليوم، لكن المنطقة لا تزال تعاني نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب.