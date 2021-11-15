بايدن يوقع مشروع قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين في البيت الأبيض قانون خطّته الضخمة للبنى التحتية التي تُعدّ أكبر مشروع استثماري من نوعه في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاماً، وذلك بعدما نالت دعم الحزبين الديموقراطي والجمهوري.

وتلحظ الخطة البالغة قيمتها 1,2 تريليون دولار إصلاح جسور وطرق وتحديث شبكات جرّ المياه وبناء شبكة لشحن بطاريات السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية وتوسيع شبكة الإنترنت، وهي أكبر استثمار حكومي من نوعه منذ بناء شبكة الطرق السريعة في خمسينيات القرن الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حفل أقيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض حضره مئات المدعوين بينهم معارضون جمهوريون ”لقد استمعنا إلى خطابات لا تُعدّ ولا تحصى… لكنّنا اليوم ننجز الأمر أخيراً“.

وحضر الحفل مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون دفعوا التشريع قدما وسط انقسام في الكونغرس الأمريكي حول مشروع القانون.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أنه قدم إلى الكونغرس ”خطة تاريخية“ تلحظ نفقات بمليارات الدولارات؛ بهدف اتخاذ تدابير اجتماعية وبيئية، وذلك قبيل مغادرته إلى أوروبا للمشاركة في قمة لمجموعة العشرين، وفي مؤتمر ”كوب 26“.

وقال بايدن في البيت الأبيض: ”أعلم أن لدينا إطارا لخطة اقتصادية تاريخية“، ولكن من دون أن يعلن اتفاقا رسميا مع مختلف الأجنحة في الحزب الديمقراطي.

وأضاف: ”إنه إطار سيوفر ملايين الوظائف ويعزز الاقتصاد ويشكل استثمارا في أمتنا وشعبنا“.

كذلك، أعلن أن مشروع خطته الاقتصادية يتضمن ”استثمارا هو الأكبر على الإطلاق لمواجهة أزمة المناخ“، إذ يلحظ سلسلة إجراءات بقيمة 550 مليار دولار للسماح بتقليص انبعاثات غازات الدفيئة بحلول العام 2030 بنسبة تتراوح بين خمسين و52 في المئة مقارنة بمستويات 2005.

وقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه الخطة بعد مفاوضات طويلة داخل الحزب الديمقراطي، موضحا أن ”أي طرف لم يحصل على كل ما كان يريده، بمن فيهم أنا“.

وخفضت قيمة هذه الخطة التي تشتمل على إجراءات اجتماعية وبيئية إلى النصف، بحيث باتت بكلفة 1750 مليار دولار.

واعتبر جو بايدن أنه مع هذه الخطة ”تضاف إليها خطة البنى التحتية التي وافق عليها الحزبان، سنحقق تحولا فعليا في هذه الأمة“.