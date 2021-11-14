كوشي: الخطوط السعودية ستطلب طائرات عريضة البدن لدعم نموها

قال إبراهيم كوشي الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية لرويترز، اليوم الأحد، إن الشركة تعتزم طلب طائرات عريضة البدن، العام المقبل؛ لدعم خطط توسعها السريع دوليا، حيث ستشهد وصولها، ووحدتها للطيران منخفض التكلفة فلاي أديل إلى 200 وجهة أغلبها دولية، بحلول عام 2030.

وأضاف أثناء وجوده في معرض دبي للطيران، أن الشركة تتوقع نقل 85 مليون مسافر في العام بحلول 2030، ارتفاعا من 35 مليونا قبل جائحة فيروس كورونا.

وتوقع الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السعودية عودة الشركة لتحقيق أرباح في 2023 أو 2024.

وقبل الوباء، كانت الشركة الحكومية تسير رحلات إلى 90 وجهة، منها 28 داخلية.

وأظهرت وثائق للخطوط الجوية السعودية، العام الماضي، أن الحكومة قدمت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار مدفوعات مباشرة ودعما ماليا آخر إلى شركة الطيران المملوكة للدولة في 2019 و2020، في وقت تكابد فيه الناقلة خسائر جرّاء جائحة فيروس كورونا.

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها رويترز، وافقت وزارة المالية على دفع 13.6 مليار ريال (3.6 مليار دولار) للخطوط الجوية السعودية في 2019، و6.4 مليار ريال أخرى في النصف الأول من العام الحالي.

وتعاني الخطوط الجوية السعودية منذ سنوات، لكن الضغوط على أوضاعها المالية تفاقمت في ظل الجائحة التي تعصف بقطاع الطيران العالمي.

وتشمل المبالغ المدرجة تحت بند ”تعويض حكومي“ مدفوعات عن خدمات.

وتولت الوزارة أيضا أمر قرض إلى شركة الطيران قيمته 5.3 مليار ريال من صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، وحولته إلى ”مساهمة في حقوق الملكية“، وفقا للوثائق.

وكانت السعودية علقت الرحلات الجوية، في آذار/ مارس العام الماضي، ومنعت المسلمين في الخارج من أداء الحج والعمرة، اللذين يجتذبان ملايين الزوار الأجانب في الظروف العادية.

واستأنفت المملكة في الآونة الأخيرة الرحلات الدولية إلى مدن في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.

ويضم أسطول الناقلة الوطنية السعودية حاليا 144 طائرة، منها 321 لإيرباص و777 و787 لبوينغ.

وفي أبريل/نيسان 2016، أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن إنشاء شركة تابعة لها بمسمى فلاي أديل، وهي جزء من استراتيجية التحول 2020 للخطوط السعودية، التي تعتزم تحويل قطاعات خطوط السعودية إلى مؤسسات ذات مستوى عالمي.