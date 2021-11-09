الإمارات: السماح بصناديق خاصة للمؤسسات الحكومية.. وإقامة للأجانب المتقاعدين

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، سياسة الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“ ”اعتمدنا اليوم ضمن جلسة مجلس الوزراء سياسة الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية، حيث يمكن للمؤسسات الحكومية وفق ضوابط ومعايير، إنشاء صناديق تمويلية تخدم برامجهم التنموية“.

واعتمدنا اليوم ضمن جلسة مجلس الوزراء سياسة الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية حيث يمكن للمؤسسات الحكومية وفق ضوابط ومعايير إنشاء صناديق تمويلية تخدم برامجهم التنموية . والهدف رفع انتاجية ومرونة العمل الحكومي لتحقيق نتائج أفضل للجمهور pic.twitter.com/XADrplJw9O — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 9, 2021

وأكد محمد بن راشد، أن ”الهدف من القرار هو رفع إنتاجية ومرونة العمل الحكومي، لتحقيق نتائج أفضل للجمهور“.

وأضاف حاكم دبي في تغريدة أخرى: ”كما اعتمدنا اليوم شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد، حيث يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات.. نرحب بالجميع في بلدنا“.

كما اعتمدنا اليوم شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد. حيث يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات . . نرحب بالجميع في بلدنا.. pic.twitter.com/wVbnqStoSc — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 9, 2021

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت مطلع شهر سبتمر الماضي، عن إطلاق مسار متكامل للإقامة يشمل ”الإقامات العادية والذهبية والخضراء“. وذلك بالتزامن مع إطلاق الحكومة ”مشاريع الخمسين“.

وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، حينها، خلال مؤتمر صحفي أطلقت خلاله الإمارات 50 مشروعًا وطنيًا، ”نعلن عن الإقامة الحرة الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي الخاصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص“.

وأوضح الزيودي، أن ”هذه التحديثات غير مسبوقة في خيارات الإقامات، تميز الإمارات بمنظومة هي الأولى على مستوى العالم، وتتميز بمسار متكامل يشمل الإقامة العادية والخضراء والذهبية“.

وشدد الوزير الإماراتي، على أن ”هذه التأشيرات تواكب توجهات الإمارات للمرحلة المقبلة المتوقعة أن تسجل طفرة جديدة في استقطاب رواد الأعمال والعقول وأصحاب المواهب“. معتبرًا أن الخطوة ”تعكس مرونة حكومة الإمارات، وقدرتها على مواكبة بيئة الأعمال المتغيرة، كما تراعي الظروف الإنسانية والاستثنائية للمقيمين بدولة الامارات“.

وبحسب صحيفة ”البيان“ المحلية، ستسمح ”التأشيرات الخضراء“ الجديدة للمغتربين بالتقدم للعمل دون أن يكفلهم صاحب العمل، وتشمل الأطفال حتى سن 25 عامًا في تصاريحهم.

وقالت الحكومة الإماراتية حينها، إنها ستسمح للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 180 يومًا، وهو ما يمثل دفعة كبيرة، حيث كانت معظم التأشيرات مرتبطة بعقود العمل.