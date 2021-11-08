الذهب يبلغ قمة شهرين مع تفاؤل المستثمرين حيال موقف ميل بنوك مركزية للتيسير

واصلت أسعار الذهب صعودها لتبلغ أعلى مستوياتها في شهرين اليوم الاثنين، إذ يسود المستثمرين شعور بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي، فيما يتحول التركيز إلى بيانات تضخم مهمة من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1818.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السابع من سبتمبر/ أيلول في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1820.10 دولار.

وتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع الماضي بوجهة نظر أن التضخم سيثبت أنه ”مؤقت“ ومن المحتمل ألا يستدعي زيادات سريعة في أسعار الفائدة، بينما أربك بنك إنجلترا المركزي التوقعات بالتمسك بموقفه حيال أسعار الفائدة.

وقال محللون إنهم يستبعدون أن يغير تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أفضل من المتوقع يوم الجمعة موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي المائل للتيسير، فيما يركز المشاركون في السوق الآن على القراءة الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 24.22 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 % إلى 1035.95 دولار، وتقدم البلاديوم 0.5 % إلى 2044.89 دولار.

وفي أعقاب الأزمة الصحية والاقتصادية الضخمة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، يبدو الاقتصاد العالمي وكأنه يخرج من حالة ركود جسيمة ليبدأ مرحلة تعافٍ بطيء.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.5% في 2021 و4.2% في 2022، مشيرًا إلى أنه عدل توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بارتفاع 0.3% عن التوقعات سابقة، مما يعكس توقعات بازدياد قوة النشاط الاقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري مسنوداً بتطورات اللقاحات ونتيجة الدعم الإضافي من السياسات في عدد قليل من الاقتصادات الكبرى.

ويأتي تعافي النمو المتوقع هذا العام في أعقاب الهبوط الحاد في عام 2020 الذي ترك آثارا عكسية بالغة على النساء والشباب والفقراء والعاملين في القطاع غير الرسمي.

ووفقاً للصندوق، من المفترض استمرار البنوك المركزية في تطبيق سياساتها الحالية لسعر الفائدة الأساسي حتى نهاية عام 2022، ولذلك من المتوقع أن تظل الأوضاع المالية عند مستوياتها الحالية في الاقتصادات المتقدمة مع تحسنها تدريجياً في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.