38 % نمو صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي خلال 8 أشهر

قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، إن الصادرات المصرية غير البترولية للاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 4.1 مليار يورو، مقابل 2.9 مليار خلال الفترة ذاتها من 2020، بنسبة 38%.

وأضافت الوزيرة في بيان، بعد تلقيها تقريرا من المكتب التجاري المصري في بروكسل بشأن تطور حركة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، أن ”النمو في حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي، يعود إلى زيادة الصادرات إلى 23 دولة أوروبية، أهمها إيطاليا بنسبة 51.6% وإسبانيا 77.5% وألمانيا 22% وهولندا 30.7%“، مؤكدة حرص الوزارة على ”تعزيز التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر، التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد“.

من جانبه، قال رئيس جهاز التمثيل التجاري، أحمد مغاوري، إن ”أهم البنود التي مثلت زيادة في الصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تتضمن البلاستيك ومنتجاته بقيمة 494.7 مليون يورو، مقابل 329 مليون يورو بنسبة زيادة 50%، والأسمدة 378 مليون يورو مقابل 284.4 مليون بزيادة 33%، والحديد والصلب بقيمة 526.5 مليون يورو مقابل 99.1 مليون بزيادة 431%، والمواد المصنعة من الحديد والصلب بقيمة 26.5 مليون يورو، مقابل 13.4 مليون بزيادة 98%، والألومنيوم بـ266.7 مليون يورو مقابل 207.9 مليون بزيادة 28%، والكيماويات العضوية بقيمة 120.9 مليون يورو مقابل 96.1 مليون بزيادة 26%“.

وأفاد مغاوري بأن ”أهم القطاعات التصديرية التي شهدت زيادة للاتحاد الأوروبي تضمنت الفاكهة والآلات والمعدات الكهربائية وألبسة وتوابع ألبسة والزجاج ومنتجاته والأقطان ومحضرات الخضروات والفاكهة والسيراميك ومنتجاته“.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أعلن، أواخر الشهر الماضي، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين لتسجل 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 6.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 39.2%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 27 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 23.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين مسجلة 36 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بـ 30.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2020، بزيادة 19.4%.