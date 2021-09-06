"النسخ الصغيرة" مفتاح توسع السيارة الكهربائية في الصين

يسجل سوق السيارات الصغيرة الكهربائية في الصين، مئات الآلاف من المبيعات سنويا، لتثبت هذه الصناعة نفسها كركيزة أساسية يقوم عليها أول سوق في العالم.

وبحسب موقع ”موتور.es“ الإسباني، فإن الصين اتبعت طريقها الخاص لترسيخ مكانتها كسوق عالمي رائد للسيارات الكهربائية، بتسجيل عدد كبير من السيارات الصغيرة الكهربائية بالكامل.

وتجذب السيارات الصغيرة الكهربائية اهتماما أقل بكثير، مقارنة بنماذج مثل ”تسلا موديل 3“ التي تستحوذ على الاهتمام الإعلامي، لكن هل هذا الاهتمام يتوافق مع وزن حقيقي في مبيعات السيارات الكهربائية في الصين؟.

صدارة المبيعات

في الواقع، لم تصبح السيارات الصغيرة، القوة الرئيسية الدافعة لمبيعات السيارات الكهربائية في الصين فحسب، بل إنها تولد أيضا موردا ثمينا لشركات صناعة السيارات ممثلة في اعتمادات نسب الكربون المقررة من الحكومة.

كما أن وجود مركبة واحدة أو أكثر من هذا النوع في إنتاج كل شركة، يسمح للمصنعين بالحصول على تراخيص معينة.

وبين شهري كانون الثاني/ يناير، وتموز/ يوليو 2021، وصلت مبيعات السيارات الكهربائية في الصين إلى 1.1 مليون وحدة، وهو ما يمثل نموا قويا بنسبة 240% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وعلى الرغم من النكسات الطفيفة التي مرت بها السوق الصينية في فترات من العام، إلا أن سوق النقل الكهربائي صمد أمام هذه الانخفاضات.

كما ارتفعت شحنات السيارات الصغيرة الكهربائية بنسبة 514% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام لتتجاوز 385.4 ألف وحدة، جعلت هذه النتيجة السيارات الصغيرة أكبر شريحة في سوق السيارات الكهربائية الصينية.

أشهر النماذج

يعد مشروع ”SAIC-GM-Wuling“ المشترك بين جنرال موتورز و“SAIC“، هو أكبر مصنع للسيارات الكهربائية الصغيرة في الصين.

وظلت سيارة ”Hongguang Mini EV“، التي أنتجتها ”Wuling“، أكثر السيارات الكهربائية مبيعا في الصين منذ ظهورها لأول مرة منذ حوالي عام، حيث بيع منها قرابة 189 ألف وحدة من بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو 2021.

واحتلت السيارتان تشانجان ”Benben EV“ و“شيري eQ“، مرتبة عالية في الترتيب الأكثر مبيعا، وفي النصف الأول من 2021، حصلتا على مبيعات قدرت بـ 38743 و36336 وحدة على التوالي.

هامش ربح ضئيل

وعلى الرغم من العدد الهائل للسيارات المسجلة، إلا أنه من الصعب جدا على الشركات المصنعة للسيارات الحصول على هوامش ربح كبيرة من بيع سيارة صغيرة.

ويعد وجود مثل هذه السيارة في النطاق واكتساب شعبية كبيرة أمرا بالغ الأهمية للوصول إلى معدلات الكربون المقررة.

ويتطلب برنامج الائتمان، الذي تم تقديمه في عام 2019، من مصنعي سيارات الركاب كسب رصيد كربون لكل 100 سيارة منتجة.