تقرير: غياب استثمارات الطاقة الشمسية في شمال أفريقيا

أكد تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية أن منطقة شمال أفريقيا، التي تتمتع بأشعة الشمس على مدار العام، تجد صعوبات في استثمار هذه الطاقة وتحويلها، في غياب الاستثمارات الكبيرة والدعم المالي اللازم.

وأشار التقرير إلى شروع المغرب ومصر في خطط ضخمة لكهربة الطاقة الشمسية، من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، منبهاً إلى أن هذا النموذج لا يزال مع ذلك محدودا.

ووفق التقرير، تعد مصر الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان والتي يبلغ عدد سكانها 102 مليون نسمة، وقد حددت لنفسها هدفًا يتمثل في الوصول إلى 42% من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2035.

وتعتبر حديقة بنبان للطاقة الشمسية تجسيدًا مثاليًا لهذا الطموح المصري الجديد. وتم تركيبها في منطقة صحراوية شاسعة بحيث يمكن رؤيتها من الفضاء.

وهذا التركيب الضخم المكون من ستة ملايين لوح شمسي على مساحة 37 كيلومترًا مربعًا، ولد من مشروع تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار (3.4 مليار يورو) بتمويل جزئي من البنك الدولي.

وأضاف التقرير أنه ”مع ذلك فإن إنتاج هذه الحديقة الشمسية، التي تم افتتاحها في عام 2019، يمكن أن يضيء فقط 420 ألف منزل مصري، وفقًا للأمم المتحدة، ووفق الأرقام الرسمية فإنه في عام 2016 تم إنتاج 9% فقط من الكهرباء في البلاد من مصادر الطاقة المتجددة، وبالتالي إذا كانت السلطات تأمل في تسريع الوتيرة فسيتعين عليها وضع حوافز للمستهلكين الذين لا يملكون في كثير من الأحيان الوسائل المادية للتحول إلى الطاقة الشمسية“، كما يعتقد الباحث في الاقتصاد الأخضر محمد عبد الرؤوف.

ويرى الباحث أنه ”إذا اعتبرنا أن ريف مصر والمجمعات السياحية على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر تؤدي إلى التوسع في الخلايا الكهروضوئية من ناحية أخرى، فإن تركيب الألواح الشمسية في القاهرة قد يكون أمرًا حساسًا لأنك بحاجة للكثير من المساحة في الجزء العلوي من المباني على وجه الخصوص، وهو تحدٍ حقيقي لمدينة مكتظة بالسكان مثل العاصمة المصرية ويقطنها حوالي خمس سكان مصر“، وفق ما نقله التقرير.

ويتابع التقرير: ”بالإضافة إلى ذلك لن تكون الألواح الشمسية قادرة على تغطية بعض احتياجات الطاقة المكثفة للمدن الكبرى، مثل ”توريد مكيفات الهواء خلال الصيف“.

ويقدر الباحث محمد عبد الرؤوف تكلفة التحول إلى الطاقة الشمسية لكل أسرة في القاهرة بنحو 60 ألف جنيه مصري (3350 يورو)، ويتساءل: ”لماذا لا يستثمر أي شخص في تكنولوجيا صديقة للبيئة باهظة الثمن؟“ يجب على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة لجعل هذه العملية جذابة“.

وبحسب التقرير، فإنه ”على مدى العقد الماضي زادت شمال أفريقيا إنتاجها من الطاقة المتجددة بنسبة 40%، وفقًا لبيانات من وكالة الطاقة الدولية، مشيرا إلى أنّ الجزائر بلد كبير للنفط والغاز ويتمتع بـ 3600 ساعة من أشعة الشمس في السنة، ومع ذلك فإن الطاقات المتجددة لا تمثل سوى 1.8٪ من استهلاك الطاقة في البلاد“.

ويشير التقرير إلى أنه ”من بين رواد الطاقة الخضراء في المنطقة يفخر المغرب بمحطة نور ورزازات لتوليد الطاقة، وهي واحدة من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم، عند بوابة الصحراء في جنوب البلاد، لكن إدارتها تتم بشكل سيىء“، وفق تقديره.

ويقول الخبير في إدارة الطاقة سعيد جمرة، لوكالة ”فرانس برس“، إنه ”منذ البداية كان من الواضح أن الاستراتيجية كانت غير متوازنة، والخطأ الذي تم ارتكابه هو الرغبة في الاستثمار في مشاريع عملاقة يصعب تمويلها“.

وينقل التقرير عن أحمد زهران، الرئيس التنفيذي لشركة ”كرم سولار“ المصرية الناشئة، قوله إن ”الوقت حان لتغيير نموذج الأعمال الخاص ببيع الطاقة للدولة، كما هو الحال في بنبان على أساس الشراكات بين القطاعين العام والخاص“،

وأوضح أن ”الشركات تركز على بيع الكهرباء لمشتريها، ولا تهتم حقًا بالمساهمة في البنية التحتية للدول التي تعمل فيها“.

ويشير التقرير إلى أن ”أول شركة خاصة تحصل على ترخيص لتوزيع الكهرباء الشمسية في مصر، كرم سولار، تصمم مباني تعمل بالطاقة الشمسية وأنظمة ضخ المياه؛ لتزويد القرى بإمكانية الوصول إلى المياه والكهرباء دون الحاجة إلى استخدام الشبكة الوطنية أو الوقود الأحفوري، وتفتخر الشركة على موقعها الإلكتروني بتوفيرها استهلاك 2.3 مليون لتر من الديزل وإنتاج 10،000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.