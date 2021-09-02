اقتصاد

البحرين تعيد تشكيل صندوق احتياطي الأجيال القادمة
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2021 14:22 GMT
تاريخ التحديث: 02 سبتمبر 2021 15:40 GMT

البحرين تعيد تشكيل صندوق احتياطي الأجيال القادمة

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر، اليوم الخميس، بإعادة تشكيل المجلس الذي يشرف على صندوق احتياطي الأجيال

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المصدر: فريق التحرير

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر، اليوم الخميس، بإعادة تشكيل المجلس الذي يشرف على صندوق احتياطي الأجيال القادمة للبلاد برئاسة وزير المالية.

 

ونصت المادة الأولى من المرسوم الملكي على إعادة ”تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة برئاسة وزير المالية والاقتصاد، وعضوية وكيل الوزارة للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، نائبا للرئيس“.

كما نصت المادة الأولى على أن يشتمل المجلس على عضوية كل من رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ونادر كريم المسقطي، وطارق أحمد السماهيجي، ونجلاء محمد الشيراوي، وعلي موسى شافعي، وعبدالله عبدالرزاق بوخوة.

ودعت المادة الثانية من المرسوم الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى تنفيذ هذا المرسوم، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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