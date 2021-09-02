البحرين تعيد تشكيل صندوق احتياطي الأجيال القادمة

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر، اليوم الخميس، بإعادة تشكيل المجلس الذي يشرف على صندوق احتياطي الأجيال القادمة للبلاد برئاسة وزير المالية.

مرسوم ملكي بإعادة تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمةhttps://t.co/pPunwGrR7m pic.twitter.com/pqo3qWf1Zi — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) September 2, 2021

ونصت المادة الأولى من المرسوم الملكي على إعادة ”تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة برئاسة وزير المالية والاقتصاد، وعضوية وكيل الوزارة للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، نائبا للرئيس“.

كما نصت المادة الأولى على أن يشتمل المجلس على عضوية كل من رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ونادر كريم المسقطي، وطارق أحمد السماهيجي، ونجلاء محمد الشيراوي، وعلي موسى شافعي، وعبدالله عبدالرزاق بوخوة.

ودعت المادة الثانية من المرسوم الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى تنفيذ هذا المرسوم، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.