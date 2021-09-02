اتفاق سعودي عراقي لزيادة التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر

أبرم العراق والسعودية اتفاقا لزيادة حجم التبادل التجاري وتسريعه عبر منفذ جديدة عرعر بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، اليوم الخميس، لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي، عقدت اجتماعا اليوم الخميس في الرياض، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير النقل العراقي ناصر الشبلي.

وأضافت الوكالة، أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع _الذي عقد بحضور عدد من قيادات قطاع النقل والخدمات اللوجستية في البلدين الشقيقين_ على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ بألا تزيد عملية المناولة عن أربع ساعات للحاوية الواحدة، على أن يتم رفع تقارير دورية بذلك للقياس والتحسين.

كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.

وعلى صعيد النقل البحري والموانئ، نوقشت اتفاقية التعاون بين حكومتي البلدين، وتم الاتفاق على توقيع الاتفاقية فور استكمال الإجراءات الداخلية، كما اتفق الجانبان على اعتماد أعضاء اللجنة الفنية للنقل البحري في البلدين على أن يتم عقد الاجتماع الأول للجنة خلال الربع الأخير من عام 2021 لمناقشة آلية تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري ومناقشة أهم المواضيع المتعلقة بتعزيز دور الموانئ وتشجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء أم قصر بالعراق.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أنه تمت مناقشة تبادل الخبرات في مجالات أتمتة الموانئ وإدارتها وتحقيق ربط إلكتروني بين موانئ المملكة والعراق لتبادل المعلومات حول السفن والبضائع.

وفيما يتعلق بالنقل الجوي، اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية النقل الجوي لدخولها حيز التنفيذ ومناقشة استمرار التعاون الفني بين البلدين وتحديدا في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات.