مسؤول بالبنك الدولي: تونس أمامها "فرصة" وضياعها سيكلفها غاليا

حذر نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، الأربعاء، من أن ”إضاعة الفرصة المتاحة“ أمام تونس من البنك الدولي، قد تكلف البلد ”ثمنا غاليا“.

وأوضح بلحاج أن تونس ”أمامها فرصة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستعقد في العاصمة الأمريكية“، داعيا إلى ”حسن استغلالها عبر الحضور والمشاركة وتقديم رؤية واضحة“.

واعتبر بلحاج في تصريحات لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، أن ”حديث الرئيس التونسي قيس سعيد عن محاربة الفساد بلهجة حاسمة، مهم في الخارج، وخلق نوعا من الارتياح لدى المجموعة الدولية“.

لكنه أكد أن ”هناك اليوم ضرورة لوضوح في الرؤية وتقديم تصور حول النهج الذي تتجه إليه تونس“.

وجدد المسؤول في البنك الدولي، التأكيد على ”حاجة شركاء تونس إلى معرفة التصور للمرحلة القادمة“، مذكرا بالاجتماعات التي سيعقدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الشهر المقبل في واشنطن والتي تخصص للأوضاع الاقتصادية التي وصفها بأنها تمثل فرصة لتونس.

ووصف بلحاج ملف الإصلاحات المعروضة على تونس بأنها ”مهمة جدا“، وأشار إلى اللقاء الذي جمعه بوزيرة المالية التونسية منذ أيام، قائلا إنه ”لمس لديها حرصا للمرور إلى الإصلاحات“.

وتجنب فريد بلحاج الخوض في مسألة وجود برلمان للمصادقة على قروض قد تتحصل عليها تونس من عدمه مستقبلا، مؤكدا في هذا السياق أن تونس ”سيدة نفسها“.

وأشار المسؤول المالي إلى أن البنك الدولي يدقق كل ستة أشهر في الأموال التي منحها لتونس، مؤكدا أنه ”لا توجد شبهة حول مآلات هذه الأموال“.

لكنه اعتبر أن ”الإشكال في المساعدات المالية الممنوحة لتونس هو مدى نجاعة التصرف فيها“.

وتابع بلحاج قوله: ”لدينا تضخم في القوانين وعلينا القيام بتدقيق في كل القوانين الاقتصادية والبنك الدولي على استعداد لمساعدة تونس في القيام بتدقيق شامل فيها لترك ما هو ضروري فقط“.

وأشار بلحاج إلى أن البنك الدولي ”نبه تونس من سيطرة الدولة على مختلف القطاعات منذ سنوات، وإلى أنه عليها الاكتفاء بدورها التعديلي وإجراء إصلاحات جذرية في منظومة الدعم وترك القطاع الخاص يلعب دوره“.