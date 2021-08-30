"التجارة العالمية" تنظر في نزاع أمريكي صيني بشأن حصص لاستيراد الحبوب

قالت منظمة التجارة العالمية، اليوم الاثنين، إنها ستنظر في نزاع طال أمده بين الصين والولايات المتحدة بشأن استخدام بكين قيودا على استيراد الأرز والقمح والذرة.

وكانت المنظمة، التي مقرها جنيف، قد أصدرت حكما في 2019 ضد استخدام الصين نظاما للحصص للواردات الزراعية، بعد أن نجحت الولايات المتحدة في إقامة الحجة على أنه يقيد فتح السوق أمام صادرات الحبوب الأمريكية.

وأعلنت الصين أنها نفذت منذ ذلك الحين توصيات منظمة التجارة، لكن الولايات المتحدة لا توافق على ذلك، وقالت الشهر الماضي إن لها الحق في اتخاذ ”إجراءات مضادة“ بحق بكين، دون أن تقدم تفاصيل عن مستوى الانتقام.

وجرت العادة أن تقدم لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة حكمها إلى الأطراف المعنية في غضون ستة أشهر، بعد سلسلة جلسات استماع ومشاورات.

وكسبت الولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان 2019، حكما من منظمة التجارة العالمية ضد نظام للحصص فرضته الصين على واردات الأرز والقمح والذرة، بعد أن نجحت في حجتها بأنه يقيد السوق أمام صادرات الحبوب الأمريكية.

ومثل الحكم في القضية، التي أقامتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في أواخر 2016، ثاني انتصار من نوعه للولايات المتحدة في غضون شهرين، وجاء وسط محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي مارس/ آذار 2019، فازت واشنطن بحكم في منظمة التجارة بشأن دعم الصين لأسعار الحبوب.

والنزاع المديد بين العملاقين حول تجارة الحبوب ممتد منذ أعوام، إذ سجلت واردات الصين من الحبوب تراجعا حادا في 2018 بعد أن فرضت بكين رسوما باهظة على الشحنات القادمة من الولايات المتحدة، وسط صراع تجاري متفاقم.

وبحسب الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، فقد اشترت الصين 220 ألف طن من السورجم (الذرة البيضاء) في يوليو/ تموز من ذلك العام، بانخفاض 62.5 بالمئة من 588 ألفا و364 طنا في 2017.

وجاءت الأرقام أقل أيضا من مستوى يونيو/ حزيران 2018 البالغ 450 ألف طن، عندما اقتنص المشترون الشحنات الأمريكية وسط تخفيف مؤقت للتوترات التجارية الصينية الأمريكية.

وأظهرت الأرقام أيضا أن الصين اشترت 330 ألف طن من الذرة في يوليو/ تموز 2018، بتراجع 63.7 بالمئة على أساس سنوي.