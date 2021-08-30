إيران.. مشروع قرار لتشجيع الشركات غير الخاضعة للعقوبات الأمريكية

أعلن نواب في البرلمان الإيراني، الذي يسيطر عليه التيار المتشدد، تبنيهم مشروع قرار يهدف لتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في البلاد، من خلال عدة امتيازات أبرزها الإعفاءات الضريبية.

وتقدم 59 نائبًا إيرانيًا بمشروع قرار لهيئة رئاسة البرلمان يقضي بتقديم امتيازات للشركات الناشطة في مختلف الاستثمارات بإيران، وأبرزها الشركات الصينية.

وكان أهم تلك الامتيازات إعفاء الشركات الصينية من دفع الضرائب، بحسب تقرير لموقع ”قطره“ المحلي.

وأوضح مشروع القرار، الذي جاء بعنوان: ”دعم الاستثمارات الأجنبية المناهضة للعقوبات“، أن ”الشركات الأجنبية التي لا تتبع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وتواصل تعاونها مع الجمهورية الإسلامية، سوف تكون في أولويات الاهتمام الاقتصادي للحكومة“.

ودعا البرلمانيون الإيرانيون إلى ”معاقبة“ الشركات التي اتبعت العقوبات الأمريكية ضد إيران، لافتين إلى أنه ”في حال أرادت تلك الشركات العودة إلى الأسواق الإيرانية فعليها دفع تعويضات وغرامات عن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الإيراني جراء العقوبات“.

وذكروا في مسودة مشروع قرارهم صراحة اسم شركة ”توتال“ الفرنسية عملاق الصناعة النفطية في العالم ضمن الشركات، التي لم تتعاون مع طهران بسبب العقوبات.

وكانت شركة ”توتال“ أعلنت، في وقت سابق، انسحابها من إيران فور تطبيق العقوبات الأمريكية على طهران، وذلك بعدما كانت تتولى تطوير عدد من المشروعات الخاصة بحقل ”فارس الجنوبي“ العملاق للغاز.

وفرضت الإدارة الأمريكية عام 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية مشددة ضد طهران، وذلك على وقع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

ورغم صرامة مواد العقوبات بشأن منتهكي حظر التعامل الاقتصادي مع إيران، إلا أن تقارير إخبارية تشير إلى أن الصين من أبرز الدول الناشطة في استثمارات ومجالات اقتصادية مختلفة في إيران، كان آخرها تصنيع وإنتاج العملات المشفرة ”بيتكوين“.

يُذكر أن الحكومة الإيرانية وقعت، في وقت سابق، اتفاقية تعاون موسعة مع الصين تمتد لـ25 عامًا.

ورغم تكتم طهران عن كشف تفاصيل الاتفاقية كاملة، إلا أن تقارير إخبارية تحدثت عن أن الاتفاقية تشمل استثمارات صينية ضخمة في العديد من القطاعات الاقتصادية، فضلا عن تعزيز التعاون العسكري وحتى الاستخباراتي بين البلدين.

وكانت الاتفاقية الموقعة بين طهران وبكين قد أثارت غضب أطياف كثيرة من الإيرانيين، وعلى رأسهم نواب ومسؤولون وفنانون، إذ اعتبروا أن الاتفاقية تنتقص من سيادة بلادهم، وبمثابة دليل جديد على فشل النظام في إدارة البلاد.