لقاء عباس غانتس يسفر عن قرض إسرائيلي للسلطة الفلسطينية بأكثر من 150 مليون دولار

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على قرض للسلطة الفلسطينية بقيمة أكثر من 150 مليون دولار، على إثر اللقاء الذي أجراه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة رام الله مساء أمس الأحد.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية إن غانتس ”أبلغ الرئيس الفلسطيني موافقة الحكومة على تقديم قرض بقيمة نصف مليار شيكل (154 مليون دولار) للسلطة الفلسطينية، بحيث سيتم سداد هذا القرض خلال العام القادم“.

من جهتها، نقلت وكالة ”رويترز“ عن متحدثة باسم غانتس قولها إن القرض يهدف إلى مساعدة ”الوظائف الحيوية للسلطة الفلسطينية، وسيتم سداده من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل مستقبلا“.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن غانتس أبلغ السلطة الفلسطينية أيضا ”بالموافقة على المخططات الهيكلية للبناء الفلسطيني في المنطقة ”ج“ التابعة للسيادة الإسرائيلية، بحيث سيكون البناء في القرى والتجمعات الفلسطينية القائمة“.

وأكدت أن ”إسرائيل ستسمح لـ 15000 عامل فلسطيني آخر بالعمل داخل إسرائيل، وتحويل الشركات الفلسطينية التي تعمل معها إلى نظام محاسبة رقمي، حيث ستضمن هذه الطريقة عائدات ضريبية للسلطة الفلسطينية“.

كما اتفق وزير الدفاع غانتس على إيجاد حل لآلاف الفلسطينيين العالقين الذين لا يمتلكون التصاريح اللازمة للعودة من الخارج أو قطاع غزة إلى الضفة الغربية لأسباب مختلفة، وفق ”يديعوت أحرونوت“.

ونقلت الصحيفة عن غانتس قوله للمراسلين العسكريين إن ”هدف هذه الخطوات هو بناء الثقة بين الطرفين من منطلق الحفاظ على المصالح الإسرائيلية“، مشيرا إلى أن ”تقوية السلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز قدراتها على فرض سيطرتها في الميدان يضعفان حماس“.

وكانت هيئة البث العبرية نقلت، اليوم، عن مسؤول إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن ”الاجتماع الذي عقد الأحد بين وزير الدفاع غانتس والرئيس عباس في مدينة رام الله، بالضفة الغربية، غير مرتبط بعملية سياسية مع الفلسطينيين“.

وأضاف المسؤول أن ”اجتماع غانتس مع الرئيس عباس تم بموافقة مسبقة من رئيس الوزراء نفتالي بينيت، كما أنه تناول القضايا الراهنة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية“.

بينما ذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أن اللقاء ناقش القضايا الأمنية والمدنية والاقتصادية بين الطرفين، إذ أبلغ غانتس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن إسرائيل مستعدة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة في الضفة الغربية.