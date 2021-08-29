وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار يزور سلطنة عمان

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يزور سلطنة عُمان الأحد لمناقشة الفرص في الدولتين الخليجيتين.

ويتخلل الزيارة محادثات اقتصادية هذا العام أعلنت السعودية في أعقابها أنها تدرس تطوير منطقة صناعية خاصة في السلطنة.

ونقلت الوكالة عن خالد الفالح القول إن ”الزيارة تأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده وأخيهما السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان على تعميق أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين، وتحقيق كل ما فيه ازدهار وتقدم الشعبين“.

وأكد أن ”المملكة من خلال رؤية 2030، وسلطنة عمان من خلال رؤية 2040، ومن خلال موقعهما الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تمتلكانها، تمهدان إلى التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وتتيحان فرصاً استثمارية نوعية للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية“.

وبيّن أن ”الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي شهدتها المملكة والسلطنة عززت توفير بيئة أعمال جاذبة في كلا البلدين، كما عززت قدرتهما على المنافسة بين دول العالم“.

ويضم الوفد السعودي مسؤولين من وكالات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص.

وذكرت الوكالة أن وزير الاستثمار سيعقد أثناء الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين العُمانيين في القطاعين الحكومي والخاص.

كما يتضمن جدول الزيارة انعقاد المنتدى الاستثماري العماني السعودي، واجتماع مجلس الأعمال السعودي العماني، ولقاءات بين الشركات الكبرى ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين، وتتخللها كذلك جولة بأهم المناطق الاقتصادية في سلطنة عمان.

ونوهت إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بلغ 10 مليارات ريال سعودي في عام 2020، كما أن بيئة الأعمال في سلطنة عُمان تشهد تزايداً في فرص الاستثمار في مجالات الطاقة، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والتعدين، والإلكترونيات، وتقنية المعلومات، والزراعة، وغيرها.