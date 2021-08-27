وزارة المالية الفلسطينية تعلق على أنباء طلبها قرضًا من إسرائيل

علقت وزارة المالية الفلسطينية، على الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن طلب السلطة الفلسطينية قرضًا ماليًا من إسرائيل قدره 800 مليون دولار.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، يوم الجمعة، إنها ”تتابع مع الجانب الإسرائيلي الملفات المالية العالقة بين الجانبين“.

وأضافت الوزارة: ”نؤكد أن الجهود بمتابعة الملفات المالية مع الطرف الإسرائيلي لم تتوقف وما زالت متواصلة“.

وشددت الوزارة، على أن ”أي تصريحات بهذا الخصوص تصدر فقط من خلالها، وتكون بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية، ورئيس الحكومة“، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وجاء ذلك، على إثر ما كشفته القناة ”12“ العبرية، بأن ”إسرائيل قررت تقديم قرض مالي للسلطة الفلسطينية تبلغ قيمته 800 مليون دولار“.

وأوضحت القناة العبرية، أن ”القرض سيكون موزعًا على أقساط شهرية حتى نهاية العام الجاري“.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تعيش فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، بعد اقتطاع إسرائيل جزءًا من أموال المقاصة.

وتراجع الدعم المالي للسلطة من قبل المانحين الدوليين والأوروبيين، الأمر الذي يهدد استمرارها بدفع رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي وقت سابق، توقعت السلطة الفلسطينية، أن يبلغ العجز المالي لديها مليار دولار في نهاية العام الجاري، استنادًا إلى معطيات رسمية، كما قدرت إجمالي نفقاتها للعام 2021 بنحو 5.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 4.6 مليار دولار.

واقتطعت إسرائيل 100 مليون شيكل ما يعادل نحو 30 مليون دولار، من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية، وذلك بزعم تمويل السلطة للإرهاب من خلال دفعها لرواتب الأسرى وعائلات الشهداء.

الجدير ذكره، أن إيرادات المقاصة، تمثل الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية من الخارج.

وتبلغ تلك الأموال ما مقداره 188 مليون دولار شهريًا، وتقتطع الحكومة الإسرائيلية 3% منها، بموجب اتفاق باريس الاقتصادي الموقع العام 1995 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وفي مايو/ أيار من العام الماضي، رفضت السلطة استلام عائدات المقاصة، تنفيذًا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، ردًا على إعلان تل أبيب نيتها ضمّ نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

لكن السلطة أعلنت، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، استئناف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل.

وسبق أن حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية من انهيار السلطة الفلسطينية في حال عدم تمكن الحكومة من الإيفاء بالالتزامات المالية، ودفع رواتب الموظفين في الضفة وغزة، داعيًا المانحين لتقديم الدعم المالي لمنع ذلك.