النواب الأمريكي يوافق على خطة ميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار

وافق مجلس النواب الأمريكي في تصويت اليوم الثلاثاء على الإطار العام لميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر تشرين الأول ستزيد الإنفاق على رعاية الأطفال وبرامج أخرى للرعاية الاجتماعية.

وجاءت الموافقة بأغلبية 220 ضد 212 صوتا.

وطرح مجلس النواب للمناقشة مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار والذي وافق عليه بالفعل مجلس الشيوخ.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إنها ملتزمة بإجراء تصويت على المشروع في المجلس بحلول 27 سبتمبر أيلول.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر، في 9 أغسطس/آب، خطة للاستثمار في البنى التحتية بقيمة 1,2 تريليون دولار تحظى بدعم جو بايدن، في انتصار مهم بالنسبة للرئيس الديمقراطي.

وكانت الحزمة التي وصفها البيت الأبيض بـ“التاريخية“ بحاجة إلى أغلبية ضئيلة لتمر في مجلس الشيوخ، وحظيت بدعم نادر من قبل عدد من الجمهوريين.

وتنص الخطة التي كانت ثمرة توافق نادر بين أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ على تخصيص مبلغ جديد قدره 550 مليار دولار للإنفاق الفدرالي على البنى التحتية المرتبطة بالنقل والإنترنت فائقة السرعة، وجهود مكافحة التغير المناخي.

وتُحسب ضمن خطة الإنفاق البالغة 1,2 تريليون دولار (أي ما يعادل إجمالي الناتج الداخلي لإسبانيا للعام 2020) أموال عامة أخرى تم تخصيصها بالفعل لمجالات عدة.

وتعد الخطة من أبرز المسائل المدرجة على أجندة بايدن داخليًا والهادفة إلى إحداث تحول في الولايات المتحدة عبر إنفاق أكثر من 4 تريليونات دولار من الخزينة الفدرالية.