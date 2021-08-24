البنك الدولي يوقف تمويل عملياته في أفغانستان

قال متحدث باسم البنك الدولي بعد اجتماع لمجلس الإدارة الثلاثاء إن المؤسسة المالية الدولية أوقفت صرف أموال لعملياتها في أفغانستان بعد أن سيطرت حركة طالبان على البلاد، وتراقب عن كثب الوضع هناك.

وأضاف المتحدث قائلا ”لدينا قلق عميق حيال الوضع في أفغانستان وتأثيره على مشاريع التنمية في البلاد، خصوصا للنساء.“

وأكد أن البنك يعمل على استكشاف سبل ”مواصلة دعم الشعب الأفغاني“.

وأشار المتحدث إلى أن البنك يستطلع سبلا للإبقاء على تواصله في أفغانستان والحفاظ على مكاسب التنمية، مضيفا أن البنك سيواصل التشاور بشكل وثيق مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية بشأن الوضع في أفغانستان.