بحثًا عن فرص واعدة.. السعودية تنظم "منتدى التقنية الرقمية"

افتتحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم الثلاثاء، منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى تحت عنوان ”فرص استثمارية واعدة لمستقبل رقمي“، وفق ما أوردته وكالة الأنباء (واس).

وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور محمد بن سعود التميمي، إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة سيشهد خلال الأعوام الخمسة المقبلة نمو أسواق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 10٪، ليتجاوز حجمه 27 مليار دولار بحلول عام 2025.

ولفت خلال كلمة افتتح بها أعمال المنتدى إلى نمو في المعدل السنوي المركب لحجم سوق إنترنت الأشياء في المملكة بنسبة 26٪ من الآن وحتى 2025.

وأوضح أن الإنفاق على الحوسبة السحابية سيمثل 30% من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات، وتقنية المعلومات بحلول عام 2030.

وأشار الدكتور التميمي إلى تبوء المملكة مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية الرقمية؛ حيث تصدرت مجموعة دول العشرين في النمو الرقمي، وثاني دول المجموعة في تخصيص الطيف الترددي، والتاسعة عالميًا في محو الأمية بالمهارات الرقمية، وتعد من أسرع أسواق الخدمات السحابية نموًا في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

واشتمل المنتدى على 5 جلسات نقاش سلطت الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسعودية في قطاع تقنية المعلومات، والتقنيات الناشئة.

واستعرض المنتدى دور هيئة الاتصالات، وتقنية المعلومات، ووزارة الاتصالات، وتقنية المعلومات، ووزارة الاستثمار بتمكين الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات، والتقنيات الناشئة، وتمكين التقنية في مجالات البنية التحتية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والبيانات.

وتطرق المشاركون إلى التوجهات الجديدة في التقنية، وقصص النجاح والبيئة الاستثمارية الجاذبة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.