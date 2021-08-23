مصادر بوزارة الاتصالات اليمنية: افتتاح شركة اتصالات خلوية في عدن قريبا

قالت مصادر مسؤولة في وزارة الاتصالات اليمنية، إن شركة « واي تيلكوم » ستعيد افتتاح أبوابها وخدمتها من مقرها الرئيسي الذي تم تأسيسه في العاصمة عدن، عقب انقسامها إثر اندلاع الحرب وإغلاقها كليا في المحافظات المحررة باليمن مع استمرار خدماتها في صنعاء.

وعن موعد افتتاحها، ذكرت المصادر لـ“إرم نيوز“ أنه من المتوقع أن يتم خلال شهرين على الأكثر، مشيرة بأنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة للافتتاح المرتقب.

وأضافت المصادر أن اتفاقا أبرم بين وزارة الاتصالات اليمنية و شركة الاتصالات الخلوية « واي تيلكوم » قبل أشهر، لاستكمال إجراءات النقل والتدشين الذي تم الاتفاق عليه مع وزير الاتصالات السابق لطفي باشريف.

وأشارت إلى أن شركة واي تيلكوم في عدن ستكون جديدة وبمواصفات أفضل، وستغطي ثلاث محافظات محررة في اليمن كمرحلة أولى وهي عدن وحضرموت ومأرب، على أن تتم توسعتها لاحقا لتشمل باقي المحافظات المحررة.

ولفتت المصادر إلى أن شرائح الشركة ستعمل بنظام « عدن نت 4G »، موضحة أن قسما خاصا في مقر شركة عدن نت في العاصمة عدن كان قد تم ترتيبه في وقت سابق ليكون مخصصا لشركة واي تيلكوم، فضلا عن مكاتب البيع والتوزيع المنتشرة في عدن والمحافظات الأخرى.

وأوضحت أن شركة عدن نت تقوم في الوقت الحالي باستكمال توسعة الشبكة وتقوية سرعتها لتستوعب شركة واي تيلكوم ومشتركيها، وطرح كميات من المودمات الخاصة بتقنية 4G للبيع في السوق عند افتتاحها.

ومنذ أيام انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي أنباء تتحدث عن قرب افتتاح شركة اتصالات وإنترنت جديدة في عدن، لتغطي أربع مدن وهي عدن والمكلا و سيئون ومأرب، دون الإفصاح عن هويتها وموعد افتتاحها.

ويعد افتتاح شركة واي تيلكوم في العاصمة عدن، خطوة بالغة الأهمية، إذ أن قطاع الاتصالات في اليمن مازال جزء كبير منه تحت سيطرة ميليشيا الحوثي بصنعاء، والتي تتحكم بجزء مهم من هذا القطاع، فضلا عن الإيرادات الكبيرة التي يدرها القطاع وتذهب لتلك الميليشيا.

وفي هذا الشأن، أكدت المصادر أنه لن يكون لشركة واي تيلكوم أي ارتباط مباشر أو غير مباشر بشركة واي المتواجدة في مناطق سيطرة الحوثيين، فهي تختلف كليا في أنظمتها وبرامجها وأرقام شرائحها.