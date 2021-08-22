الكاظمي من الكويت: العراق يتطلع لإنشاء منطقة صناعية مشتركة

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال زيارته التي يجريها إلى الكويت، إن بلاده تتطلع لإنشاء منطقة صناعية مشتركة مع الدولة الخليجية.

ووصل الكاظمي على رأس وفد رفيع، المستوى، والتقى نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما التقى الكاظمي رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية محمد جاسم الصقر وعددا كبيراً من رجال الأعمال والصناعة، حيث أكد أن ”العراق يسعى لتسهيل إجراءات التجارة البينية مع الكويت، ورفع حجم التبادل التجاري الذي مازال دون مستوى الطموح“.

وحث الكاظمي القطاعين الكويتيين، العام والخاص على الاستثمار في العراق، مؤكدا أن بلاده ”لديها فرص استثمارية واعدة“.

وأكد أن ”العراق يضم أراضي خصبة ووفرة مائية، تمنح المستثمرين الكويتيين فرصة في المجال الزراعي، سواء للشركات الحكومية أو الخاصة؛ من أجل تحقيق الأمن الغذائي، والتكامل بين العراق والكويت“.

وأشار إلى أن ”الحكومة العراقية عملت على تسهيل إجراءات الاستثمار، وحماية حقوق المستثمرين وتقديم أشكال الدعم كافة لإنجاح أعمالهم، وتسهيل منح سمات الدخول لرجال الأعمال الكويتيين، وسبق للعراق أن وقّع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي مع الكويت عام 2019“.

ولفت إلى أن بلاده، تتطلع إلى ”إنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت؛ لتطوير الشراكة الاقتصادية في هذا المجال“، كما اقترح ”عقد مؤتمر أو ورش عمل متبادلة في العراق والكويت، لاستعراض الفرص الاستثمارية في العراق في جميع القطاعات“.

وتطرق الكاظمي، إلى التعاون العراقي – الكويتي في مجالي النفط والطاقة، قائلا: ”نتطلع إلى تطوير هذه العلاقات عبر تشجيع الجانب الكويتي للإسراع بتنفيذ ما يتعلق به من أعمال الربط الكهربائي الخليجي“.

ووصل الكاظمي في وقت سابق، إلى دولة الكويت، على رأس وفد حكومي رفيع، يضم عددا من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين.

وكان في مقدمة مستقبلي الكاظمي لدى وصوله دولة الكويت، رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث جرت له مراسم استقبال رسمية قام عقبها بتحية كبار مستقبليه.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية ”واع“ عن الكاظمي في وقت سابق قوله، إن ”الكويت تمتلك رؤية حكيمة في السياسات الخارجية، مرتكزة على إرث طويل من التجارب والمبادرات الخيرة التي تكللت بالنجاح“.