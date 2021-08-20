بحراسة قاطرتين.. "إيفر غيفن" تعبر قناة السويس مرة جديدة (فيديو)

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية اليوم الجمعة نجاح عبور السفينة البنمية ”إيفر غيفن“، التي جنحت في المجرى الملاحي للقناة، وتسببت في إغلاقه لمدة 6 أيام في مارس/ آذار الماضي.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في بيان للهيئة، إن حركة الملاحة في القناة شهدت اليوم الجمعة، عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر غيفن بنجاح ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة، بعد تفريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين.

وذكر رئيس الهيئة أنه ”تم تخصيص القاطرتين (مساعد 1) و(مساعد 2) لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة“.

واعتبر ربيع أن ”عبور السفينة إيفر غيفن مجددا في رحلتها رقم 22 عبر القناة، يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها القناة كأقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، كما يدل على العلاقات الطيبة والإستراتيجية التي تجمع قناة السويس بالشركة اليابانية المالكة للسفينة“.

وأوضح البيان أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الجمعة، عبور 62 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.5 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 26 سفينة بحمولات صافية قدرها 1.5 مليون طن، بينما عبرت 36 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة .

وكانت السفينة البنمية ”إيفر غيفن“، التي جنحت في المجرى الملاحي في 23 مارس/آذار الماضي، قد غادرت المياه المصرية في يوليو/ تموز الماضي، في طريقها إلى ميناء روتردام بهولندا، عبر البحر المتوسط.

جاء ذلك، عقب رفع الحجز التحفظي عنها لأعمال الصيانة والفحص للتأكد من سلامتها، إذ كانت تتوقف في مياه البحر المتوسط بالقرب من مدخل قناة السويس الشرقي في محافظة بورسعيد.

واستبدلت الشركة المالكة لـ“إيفرغيفن“، قبطانها الذي كان يقودها أثناء جنوحها، بقبطان آخر، ليستكمل رحلتها التي انطلقت من البحيرات المرة في الإسماعيلية، إلى ميناء روتردام في هولندا.

وشطبت المحكمة الاقتصادية في مصر، دعوى صحة وثبوت الحجز ومطالبة التعويضات، التي سبق أن أقامتها هيئة قناة السويس بحق ملاك السفينة ”إيفر غيفن“ وآخرين.

وغادرت ”إيفر غيفن“ قناة السويس، بعد أن قضت ما يزيد على 3 أشهر محتجزة في منطقة البحيرات المرة، عقب صدور قرار قضائي بالحجز التحفظي عليها في بداية أبريل/نيسان الماضي.

وكانت هيئة قناة السويس، وقعت في الثامن من يوليو/ تموز الماضي، عقد التسوية النهائية مع الشركة المالكة لـ“إيفر غيفن“، بحضور رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، وممثل الشركة المالكة للسفينة، وسفراء أجانب وشركاء دوليين.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم استلام مبلغ التعويض المتفق عليه مع الشركة المالكة للسفينة دفعة واحدة، دون أن يحدد المبلغ.

وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر 916 مليون دولار، تعويضًا لتغطية تكاليف جهود تحرير السفينة وفاقد الإيرادات، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار.