بعد حادثة الجنوح.. "إيفرغيفن" تعود إلى قناة السويس

تستعد السفينة البنمية ”إيفر غيفن“، التي جنحت لمدة 6 أيام في المجرى الملاحي لقناة السويس، للعبور مجددًا عبر القناة.

وكشف مصدر بهيئة قناة السويس لـ ”إرم نيوز“، أن السفينة ”إيفرغيفن“ ستصل مساء اليوم الخميس، إلى بورسعيد، تمهيدا للعبور من المجرى الملاحي.

وأظهرت صور من خلال موقع تتبع حركة السفن، أن السفينة ”إيفرغيفن“ في طريقها إلى العبور من قناة السويس، وذلك لأول مرة بعد الأزمة الأخيرة، والتي انتهت بتسوية الأمر بين الملاك والهيئة، مقابل دفع الطرف الأول لمبلغ التعويض الذي جرى الاتفاق عليه.

وكانت السفينة البنمية ”إيفر غيفن“، التي جنحت في المجرى الملاحي في الـ23 من آذار/ مارس الماضي، غادرت المياه المصرية، في يوليو/تموز الماضي، في طريقها إلى ميناء روتردام بهولندا، عبر البحر المتوسط.

جاء ذلك، عقب رفع الحجز التحفظي عنها، لأعمال الصيانة والفحص للتأكد من سلامتها، إذ كانت تتوقف في مياه البحر المتوسط بالقرب من مدخل قناة السويس الشرقي بمحافظة بورسعيد.

واستبدلت الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية ”إيفرغيفن“، قبطانها الذى كان يقودها أثناء جنوحها، بقبطان آخر، ليستكمل رحلتها التي انطلقت من البحيرات المرة بالإسماعيلية، إلى ميناء روتردام بهولندا.

وشطبت المحكمة الاقتصادية في مصر، دعوى صحة وثبوت الحجز ومطالبة التعويضات، التي سبق أن أقامتها هيئة قناة السويس بحق ملاك السفينة ”إيفر غيفن“ وآخرين.

وغادرت ”إيفر غيفن“ قناة السويس، بعد أن قضت ما يزيد على 3 أشهر محتجزة في منطقة البحيرات المرة، عقب صدور قرار قضائي بالحجز التحفظي عليها، في بداية أبريل/ نيسان الماضي.

وكانت هيئة قناة السويس، وقعت في الثامن من يوليو/ تموز الماضي، عقد التسوية النهائية مع الشركة المالكة للسفينة البنمية ”إيفر غيفن“، بحضور رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، وممثل الشركة المالكة للسفينة، وسفراء أجانب وشركاء دوليين.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أنه تم استلام مبلغ التعويض المتفق عليه مع الشركة المالكة للسفينة دفعة واحدة، دون أن يحدد المبلغ.

وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر 916 مليون دولار، تعويضا لتغطية تكاليف جهود تحرير السفينة وفاقد الإيرادات، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار.