الذهب يهبط بعد أن ألمح محضر الاحتياطي الاتحادي لخفض التحفيز‎‎

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في شهور، بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه سيبدأ تقليص تحفيزه الخاص بفترة الجائحة هذا العام.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1779.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1779.50 دولار.

وصعد مؤشر الدولار إلى ذروة أكثر من تسعة أشهر، ما جعل الذهب باهظ الثمن لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا، المحلل لدى آي.جي ماركتس: ”خسر الذهب بعضا من الزخم التصاعدي مع تنامي قلق المشاركين في السوق حيال خطر بدء (مجلس) الاحتياطي تقليص شراء السندات بحلول نهاية العام“.

وأظهر محضر اجتماع تموز / يوليو أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يرون احتمالا لتقليص برنامج شراء السندات هذا العام إذا استمر تحسن الاقتصاد كما هو متوقع.

ويعتبر المعدن النفيس تحوطا ضد التضخم وخفض قيمة العملة. ومن شأن تشديد مجلس الاحتياطي الأمريكي للسياسة النقدية أن يعالج الأمرين وبالتالي يخفض جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 % إلى 23.26 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 1.2 % إلى 982.94 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.6 % إلى 2413.02 دولار للأوقية، بعدما بلغ أدنى مستوى منذ 16 آذار / مارس عند 2409.68 دولار.

وكان مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) قالوا إن الاقتصاد الأمريكي ينمو بسرعة وإنه في حين أن سوق العمل لا يزال أمامه مجال للتحسن، فإن التضخم وصل بالفعل إلى مستوى يمكن أن يفي بمرحلة واحدة من اختبار رئيسي لبدء رفع أسعار الفائدة.

وقال إريك روزنجرن، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن، في وقت سابق، إنه ينبغي للبنك المركزي الأمريكي أن يعلن في سبتمبر /أيلول أنه سيبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات البالغة 120 مليار دولار بحلول خريف هذا العام.

يذكر أن رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، قال إنه يتطلع إلى الربع الأخير من العام لبدء تقليص شراء السندات، لكنه منفتح على بداية في موعد أقرب إذا حافظت سوق العمل على وتيرة التحسن النشط التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وفي تصريحات سابقة، قال بوستيك ورئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند توم باركين، إنهما يعتقدان أن التضخم وصل بالفعل إلى عتبة اثنين بالمئة التي حددها البنك المركزي، وفقا لتقديراتهما المنفصلة. وهذا أحد شرطين يجب الوفاء بهما قبل النظر في رفع أسعار الفائدة.