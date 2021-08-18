اقتصاد

"النقد الدولي" يعلق وصول أفغانستان لموارده لعدم وجود اعتراف بحكومتها‎
تاريخ النشر: 18 أغسطس 2021 20:50 GMT
تاريخ التحديث: 18 أغسطس 2021 21:45 GMT

"النقد الدولي" يعلق وصول أفغانستان لموارده لعدم وجود اعتراف بحكومتها‎

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن أفغانستان لن يكون بمقدورها الوصول إلى موارد الصندوق، بما في ذلك تخصيص جديد لاحتياطيات حقوق السحب الخاصة؛ بسبب

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المصدر: رويترز

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن أفغانستان لن يكون بمقدورها الوصول إلى موارد الصندوق، بما في ذلك تخصيص جديد لاحتياطيات حقوق السحب الخاصة؛ بسبب الافتقار إلى الوضوح حيال الاعتراف بحكومتها، بعد أن سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول.

وقال متحدث باسم صندوق النقد في بيان: ”كما هو الحال دائما، فإن صندوق النقد الدولي يسترشد بآراء المجتمع الدولي.. يوجد حاليا عدم وضوح داخل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالاعتراف بحكومة في أفغانستان“.

وأضاف المتحدث: ”ونتيجة لذلك فإن هذا البلد لا يمكنه الوصول إلى حقوق السحب الخاصة، أو أي موارد أخرى لصندوق النقد الدولي“.

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