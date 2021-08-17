هل تنجح توجيهات الرئيس اليمني الأخيرة بتفعيل أداء البنك المركزي؟‎‎

يرى باحثون ومحللون اقتصاديون في اليمن، أن ما خرج به اجتماع الرئيس عبدربه منصور هادي بقيادة البنك المركزي، ووزير المالية بحضور رئيس الوزراء، الإثنين، من توجيهات رئاسية جديدة لقيادة البنك، يمكن أن يخفف من حدة الأزمة الحالية، لكنه لا يمثل حلولًا ومعالجات جذرية خاصة لملف انهيار قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وكانت توجيهات الرئيس هادي لقيادة البنك المركزي اليمني في عدن تضمنت الحفاظ على استقلالية البنك المركزي، والالتزام باللوائح والتوجيهات، وتفعيل الرقابة على البنوك والصرافين، ومعاقبة المخالفين، بالإضافة إلى نقل مركز عمليات البنوك التجارية إلى العاصمة عدن، و التنسيق والتكامل بين السياسة النقدية والمالية، وتعزيز اضطلاع البنك بإدارة التحكم بالعرض النقدي المحلي والأجنبي.

كما تضمنت تلك التوجيهات، ضبط وإدارة السوق، وعدم ترك أدوات السياسة النقدية وأدوات السوق في يد الصرافين و المضاربين، بالإضافة إلى سرعة تفعيل لجنة المدفوعات للمساهمة في ضبط السوق، وربط أي إجراءات نقدية يُقدم عليها البنك مع إجراءات رقابية صارمة بما في ذلك أذون الخزانة، وكذلك الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشآت المالية (بنوك – محال صرافة)، والحد أو التوقف عن إصدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة.

وأجمع باحثون ومحللون اقتصاديون في اليمن، على أن الأزمة الاقتصادية الكبيرة، والتدهور الحاد في قيمة العملة المحلية بالبلاد، لن يُحلا بتغيير أفراد في ظل بقاء المعطيات كما هي.

وقال الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي: ”الأصل معالجة الاختلالات الاقتصادية، وليس معالجة المناكفات السياسية، ومراضاة أفراد فقدوا مصالحهم أو جماعات“، وتساءل: ”ما الفائدة من تغيير الأفراد طالما المعطيات لم تتغير؟، للأسف، ما يحصل دائمًا هو القفز على المشاكل الرئيسة إلى تسطيحها، فتشخيص المشكلة جزء من الحل“.

ورأى اقتصاديون أن لقاء الرئيس هادي بقيادة البنك المركزي في الرياض، يعد بمثابة تجديد الثقة لها، لاسيما بعد الأنباء التي تواردت، خلال الأيام الماضية، بشأن قرارات مرتقبة لتعيين قيادة جديدة للبنك، وهيكلة مجلس إدارته.

وبشأن هذا الاجتماع، أوضح الفودعي في منشور عبر صفحته على فيسبوك ”لا يختلف اجتماع الرئاسة مع البنك عن الاجتماعات السابقة التي عقدتها الحكومة سواء عبر المجلس الاقتصادي أو مجلس الوزراء، لكن الجانب الإيجابي في الاجتماع هو إعادة الثقة بمجلس إدارة البنك الحالي، إضافة إلى إيصال رسالة لجماعة الضغط والتي ضغطت مؤخرًا باتجاه إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وكانت منتظرة القرار خلال هذا الأسبوع بأن الإدارة باقية“.

وأضاف: ”فيما عدا ذلك، فالبيان كغيره من البيانات الإنشائية والتي لا تقدم ولا تؤخر، ولا ترتقى إلى مستوى خطورة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

من جانبه رأى المحلل الاقتصادي ماجد الداعري في منشور له على فيسبوك أن ”لقاء الرئيس هادي بقيادة البنك المركزي اليمني يحمل رسالة تجديد ثقته بمحافظ البنك ونائبه ومجلس إدارته، ورضاه عن كل مايتم اتخاذه من خطوات بطيئة ومتأخرة لوقف انهيار الصرف، وخلق استقرار، ووقف جرائم المضاربة، وتهريب، وغسل العملة،خلافًا لتوقعات الشارع ”.

وكان مركزي عدن نفذ إجراءات مؤخرًا لمعالجة التشوهات في قيمة العملة المحلية بين المناطق المحررة وغير المحررة، من خلال ضخ كميات كبيرة من العملة فئة 1000 ريال ذات الحجم الكبير، معلنًا أن ذلك الإجراء سيعالج التشوهات في قيمة العملة، وسيساويها بين عدن وصنعاء، إلا أن البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين نشر تعميمًا رفض فيه تداول تلك الطبعات في مناطقه.