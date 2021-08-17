وسط تساؤلات عن خططه.. الرئيس التونسي يواجه اختبارا اقتصاديا

في سوق ”سيدي البحري“ بالعاصمة التونسية، لا يخفي متسوقون ارتياحهم لجهود الرئيس قيس سعيد، في مكافحة الفساد والدفاع عن القدرة الشرائية منذ أن استحوذ على السلطة التنفيذية الشهر الماضي، في خطوة وصفها خصومه الإسلاميون بأنها ”انقلاب“.

وانتقد قيس سعيد، السياسة الاقتصادية للبلاد طيلة عقد من الزمن، وحث التجار على خفض أسعار الغذاء والدواء، واتهم رجال أعمال لم يكشف عن هوياتهم بسرقة مليارات الدولارات بينما تحقق الشرطة في الفساد في صناعة الفوسفات الحيوية.

وقالت عزة بالواعر (36 عاما)، بينما كانت تشتري احتياجاتها من سوق سيدي البحري، إن ”المواطن يشعر بالاطمئنان وانخفضت أسعار كل شيء“.

وأضافت بالواعر، التي تعمل في مجال بيع المعدات الطبية: ”نشعر أن الرئيس يعمل ويستهدف التجار المحتكرين“.

ومع ذلك، بعد ثلاثة أسابيع من عزل سعيد لرئيس الوزراء هشام المشيشي، وتجميد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية، لم يعين بعد حكومة جديدة أو يوضح السياسة الاقتصادية العامة أو يحدد كيف ينوي تمويل العجز العام وسداد الديون.

ويتساءل اقتصاديون وسياسيون أيضا، عن خطط الرئيس لإعداد ميزانية العام المقبل ورؤيته لوقف نزيف الاقتصاد العليل.

صندوق النقد

وأدت تحركات سعيد الشهر الماضي، إلى توقف المحادثات التي تأخرت كثيرا مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض كان من المتوقع أن يفسح المجال لمزيد من المساعدات الاقتصادية، ويجنب تونس أزمة في المالية العامة.

وسددت تونس أكثر من مليار دولار، من الديون هذا الصيف عبر احتياطيات العملات الأجنبية، لكن يتعين عليها تأمين حوالي خمسة مليارات دولار أخرى، لتمويل عجز ميزانيتها المتوقع، وسداد المزيد من الديون المستحقة وكذلك أجور الموظفين في القطاع العام.

وانكمش الاقتصاد 8.2% العام الماضي بينما دفع عجز يبلغ 11.5% الدين العام ليشكل 87% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ولا يرى اتحاد الشغل التونسي، والمقرضون الأجانب خيارات متعددة أمام تونس سوى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وقال محمد علي البوغديري، الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل لوكالة رويترز: ”ندعم المفاوضات مع صندوق النقد… للأسف ليست لدينا خيارات كثيرة“.

وقال دبلوماسي غربي: ”الساعة تدق في مواجهة التحدي الاقتصادي“، مضيفا أن الإصلاحات اللازمة لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي ستكون مهمة في الحصول على مزيد من المساعدة للاقتصاد المنهار.

ومثل تلك الإصلاحات، بما في ذلك إعادة توجيه الدعم وتقليص أحد أثقل أعباء رواتب القطاع العام في العالم كنسبة من الناتج المحلي، لا يبدو أنها تحظى بشعبية وستأتي في وقت يكون فيه المزاج العام شديد التقلب.

وساعد الغضب المتنامي من تفشي الفساد وسوء الإدارة والركود الاقتصادي، الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19، في خلق دعم شعبي واسع النطاق لتدخل سعيد المفاجئ في 25 تموز/ يوليو.

وأخفقت الحكومات المتعاقبة في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وساءت الخدمات العامة بشكل غير مسبوق على الأخص في النقل والصحة والتعليم.

وأضحت الحكومات في تونس، بين مطرقة المقرضين الدوليين الذين يطالبون بإصلاحات لا تحظى بالقبول العام وسندان اتحاد الشغل الذي يطالب بتحسين وضع الموظفين.

‭‭‬‬الدعم الخليجي

وكان سعيد -كرئيس للبلاد- مسؤولا عن الشؤون الخارجية والدفاع فقط في تونس.

وقبل انتخابه، قدم إشارات نادرة على رؤيته الاقتصادية رغم أن بعض مؤيديه الرئيسيين جاؤوا من اليسار السياسي.

وكان سعيد يردد أنه سيطبق ما يريده الشعب من المناطق المهمشة والفقيرة.

وقد يكون أحد الخيارات المتاحة أمام سعيد، هو طلب المساعدة من دول الخليج. وذكر سعيد أنه أجرى اتصالات مع ”دول صديقة“، عرضت مساعدة تونس على تخطي الوضع الاقتصادي السيئ.

وكان سعيد، استقبل مبعوثين من السعودية والإمارات.

وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، إن المساعدات الخليجية قد تمنح سعيد مساحة للمناورة المالية.

وأضاف سعيدان: ”تسمح للإصلاحات السياسية بالبدء على الفور، يليها إصلاح اقتصادي من جانب حكومة مستقرة بعد الانتخابات“.

بدوره، قال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل محمد البوغديري، إن سعيد ”لديه فرصة حقيقية للاستفادة من الدعم الشعبي الواسع لاقتراح إصلاحات يحتاجها الاقتصاد“.

وأضاف البوغديري، أن ”الاتحاد العام التونسي للشغل أيد إدخال بعض الإصلاحات على الشركات المملوكة للدولة ومراجعة الدعم“.

وقال إن الإصلاحات العاجلة هي ”ضرب الفساد الذي استشرى، ومواجهة الاقتصاد الموازي وملاحقة المتهربين ضريبيا لإنعاش الاقتصاد“.

ويصف خصوم سعيد الإجراءات التي يتخذها، بأنها ”غير فعالة تستهدف استمالة البسطاء وتقديم نفسه عبر صورة المنقذ“.

لكن سعيد، يحصد شعبية بعد أن تمكن من جلب ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتسريع نسق التطعيم بشكل كبير.

وفي أسبوع واحد، تلقى ما يزيد على 1.5 مليون شخص اللقاح.

والأسبوع الماضي، قال سعيد خلال تواجده في مركز تبريد للخضراوات، إنه ”لن يتسامح مع من يحتكرون السلع ويتسببون في غلاء أسعارها“.

وبعد ذلك، تحركت وزارة التجارة وأطلقت منظومة رقمية تسمح بمراقبة هذه المنتجات عن بعد.

ويقول مراقبون: ”أيا كان ما يفعله سعيد، فسيكون الآن مسؤولا عن حل المشاكل الاقتصادية المزمنة في تونس، ومن بينها عجز المالية العمومية؛ مما قد يقوض التحول السياسي الذي يبدو أنه مهتم أكثر به“.

وقال دبلوماسي: ”ضمن الصورة الكبيرة، أطلقت هذه الأحداث والتحولات السياسية العنان لتوقعات هائلة وحالة من الترقب بعد سنوات اقتصادية عجاف“.

وأضاف أن سعيد ”لن يكون من السهل عليه أن يفي بهذه التوقعات، وسيحتاج إلى مساعدة أصدقاء تونس ونهج واضح وشامل“.