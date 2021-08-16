التضخم في السودان يرتفع إلى 422.78% في شهر يوليو

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الإثنين إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 422.78 % في شهر يوليو/ تموز من 412.75 % في يونيو/ حزيران، وفقا لما ذكرته وكالة ”رويترز“.

وينفذ السودان برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، وقال إن الأسعار ستستمر في الارتفاع أثناء تنفيذ هذا البرنامج.

وتبذل الحكومة السودانية محاولات عدة للتخفيف من حدة الإجراءات الاقتصادية، التي أقرتها خلال الفترة الماضية لإصلاح الوضع المعيشي المتأزم في البلاد، وفقا لتقاير محلية سودانية.

وباتفاق مسبق مع البنك الدولي والدول المانحة، قرر السودان تطبيق برنامج ”ثمرات“ المخصص لدعم الأسر السودانية، كأحد الجهود المبذولة لتخفيف حدة القرارات الاقتصادية.

يأتي ذلك، بعد أن طبقت الحكومة الانتقالية سياسة التعويم الجزئي للجنيه السوداني مقابل الدولار خلال فبراير/ شباط الماضي، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن السودان تحرير أسعار الوقود بشكل كامل، وترك أمر الاستيراد لشركات القطاع الخاص من دون تدخل الدولة.

وساهمت هذه القرارات في ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

وسجل معدل التضخم في يونيو/ حزيران الماضي 412.75%، مقارنة بمعدل 378.79 % في الشهر الذي سبقه.

وينص برنامج دعم الأسر السودانية على أن تقوم الحكومة، بدفع ما يعادل 5 دولارات شهريا (حوالي 2000 جنيه سوداني) لكل فرد من الأسر المستهدفة، أي نحو 32 مليون مواطن من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 44 مليونا.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى 4 ولايات، هي البحر الأحمر، جنوب دارفور، الخرطوم، وكسلا، باعتبارها أكثر الولايات فقرا وتعدادا سكانيا.

ويستمر البرنامج بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهرا، يتأهل خلالها السودان للحصول على مزيد من القروض والتمويل من المؤسسات المالية الدولية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة الهولندية مساهمتها بمبلغ خمسة ملايين يورو (5.9 ملايين دولار) لصالح ”ثمرات“.

إلا أن برنامج دعم الأسر السودانية يواجه عددا من العقبات الفنية، وفي مقدمها المشكلات التقنية للخدمات، كالهاتف النقال والخدمات المصرفية في بعض المناطق البعيدة، التي لا تصلها خدمات شبكة الإنترنت.

وأقر وزير المال السوداني جبريل إبراهيم، بوجود مشكلات فنية تتعلق بعملية تحويل الأموال إلى المستهدفين في بعض المناطق.

غير أنه قال في تصريحات نقلتها الصحافة المحلية، إنه على الرغم من ذلك، فإن البرنامج يحرز تقدما مستمرا.