أبوظبي تتفوق على نظرائها بالخليج بفضل مواصلة العالمية القابضة المكاسب‎

ارتفعت أسهم أبوظبي في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، متفوقة على نظرائها في الخليج بدعم من استمرار مكاسب شركة العالمية القابضة، عقب الإعلان عن نتائج قوية في النصف الأول من العام الأسبوع الماضي.

ولم يطرأ تغير على الأسواق الأخرى الكبرى في الخليج، في غياب عوامل جديدة.

وفي أبوظبي، كسب المؤشر 0.6 % وقفز سهم العالمية القابضة، نحو 3%.

وارتفعت أسهم بورصة أبوظبي لأعلى مستوى على الإطلاق، الأسبوع الماضي، بدعم من أسهم الشركة العالمية القابضة، التي تواصل سلسلة مكاسب ليومها الرابع.

وأعلنت العالمية القابضة عن صافي ربح 4.36 مليار درهم (1.19 مليار دولار) للفترة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران، ارتفاعًا من 814 مليون درهم قبل عام.

وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 1.1%، وقفز سهم العالمية القابضة 4.2%.

وقفز سهم العالمية القابضة 11%، بعد أن أعلنت أكثر الشركات المدرجة قيمة في أبوظبي، الأحد الماضي، عن تحقيق صافي ربح 4.36 مليار درهم (1.19 مليار دولار) للفترة المنتهية في الـ30 من حزيران/ يونيو الماضي، ارتفاعًا من 814 مليون درهم قبل عام.

وبلغت القيمة السوقية للشركة 201.7 مليار درهم، في أواخر يونيو/ حزيران، مما يجعلها أعلى الشركات المدرجة في أبوظبي من حيث القيمة، بعد طرح أوليّ لألفا ظبي التي تمتلك فيها العالمية القابضة حصة 45%.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.1 % بفضل صعود سهم مصرف الراجحي 0.5 % وبنك الرياض 0.9 %.

وحدّ من مكاسب المؤشر، تراجع سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة 0.9 %.

ذكرت رويترز نقلًا عن وكالة بلومبرج نيوز اليوم الإثنين، أن شركة أرامكو تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة 20% تقريبًا في أنشطة تكرير النفط والكيماويات التابعة لشركة ريلاينس إنداستريز الهندية، مقابل أسهم في أرامكو، بما بين 20 و25 مليار دولار.

ونزل مؤشر دبي 0.1 % بفعل هبوط سهم إعمار العقارية القيادي 1.2 %.

وأضاف المؤشر القطري 0.1 % بفضل مكاسب 0.8% لقطر للوقود.