حزب الله يرفض قرار "المركزي اللبناني" رفع الدعم عن المحروقات

رفضت كتلة حزب الله البرلمانية، اليوم الخميس، قرار مصرف لبنان المركزي رفع الدعم عن المحروقات، وقالت إنه يتعارض مع السياسات التي يطبقها البرلمان والحكومة.

ودعا نواب الكتلة في بيان بعد اجتماعهم الأسبوعي إلى توزيع بطاقات نقدية مدفوعة مسبقا على الفقراء قبل اتخاذ أي خطوة أخرى لرفع الدعم عن أي سلع أساسية أو تقليصه.

ووافق البرلمان على البطاقات النقدية المدفوعة مسبقا في يونيو/ حزيران.

من ناحيته، قال السياسي الدرزي اللبناني وليد جنبلاطن، اليوم الخميس، إنه يتعين رفع الدعم بعد أن قرر المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات.

واعتبر في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون، أنه ”لا مفر من رفع الدعم؛ لأن الوقود يذهب إلى سوريا“. وأضاف أنه لو استمر الدعم فلن يتبقى من الاحتياطي الإلزامي شيء وستكون كارثة.

واحتج لبنانيون على القرار الذي اتخذه المصرف المركزي، أمس، والقاضي بفتح اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر الصرف في السوق السوداء، ما يعني عمليا رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية.

وأغلق المحتجون، الخميس، طرقا عدة في لبنان، واكتظت محطات الوقود بالسيارات، حيث يأمل أصحابها بتعبئة خزانات سياراتهم قبل صدور لائحة الأسعار الجديدة التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة تفوق 300%، بينما أقفلت عشرات المحطات أبوابها.

واستدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعد أن أعلن المصرف رفع الدعم نهائيا عن أسعار المحروقات، وفقا لبيان للرئاسة اللبنانية.

من جهته، قال رئيس الحكومة حسان دياب إنه يعارض رفع الدعم قبل طرح بديل، وإنه يجري تحقيق تقدم صوب طرح البطاقات التمويلية للفقراء، وإن القرار كان يمكن أن ينتظر لحين الطرح.

وقال على ”تويتر“، إن القرار ”مخالف للقانون، وكذلك لا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة، وستكون تداعياته خطيرة جدا على البلد وأضراره أكبر بكثير من منافع حماية التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان؛ لأنه يدخل البلد في المجهول الاجتماعي والمعيشي“.

وكان المصرف قال في بيان، الأربعاء، إنه ”اعتبارا من 12 أغسطس/ آب، سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق“.