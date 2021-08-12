الرئيس اللبناني يستدعي حاكم المصرف المركزي بعد قرار رفع دعم المحروقات‎‎

قالت الرئاسة اللبنانية على تويتر إن الرئيس ميشال عون استدعى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الخميس بعد قرار البنك رفع الدعم عن المحروقات.

وقال البنك المركزي في قرار أُعلن مساء أمس إنه سيبدأ اعتبارا من اليوم الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لينهي فعليا دعم الوقود الذي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي منذ أن انزلقت البلاد إلى أزمة مالية في 2019.

ووصف جبران باسيل، زعيم حزب التيار الوطني الحر الذي أسسه عون وصهره، التحرك بأنه مفاجئ و“أحادي“ ويتعارض مع قرار الحكومة رفع الدعم تدريجيا وقانون البطاقة التمويلية.

وكتب على تويتر واصفا التحرك بأنه ”انقلاب جديد“ ودعا حزبه والشعب إلى الاستعداد للاحتشاد.

وأقر البرلمان قانونا لإصدار البطاقات التمويلية للفقراء في يونيو حزيران، لكن الحكومة لم تبدأ طرحها بعد.

وقال سلامة أمس الأربعاء خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع إن المصرف لم يعد بإمكانه فتح خطوط ائتمان لواردات الوقود أو دعم مشترياته، حسبما أفاد مصدر وزاري وتلفزيون الجديد.

ومنذ بداية الأزمة، يستخدم المصرف المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.

وفي الآونة الأخيرة، بدأ المصرف تقديم خطوط ائتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة لكنه ما زال منخفضا كثيرا عن سعر السوق الموازية الذي بلغ نحو 20 ألف ليرة في السوق الموازية أمس الأربعاء.