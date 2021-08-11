الرئيس التونسي: الذين يريدون إشعال الغابات والأسعار سيحترقون بها

توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، بأنه سيتصدى لكل من ”يتلاعب“ بأسعار المنتجات ويتسبب بارتفاعها.

وقال سعيد، خلال زيارته إلى مركزين لتبريد المنتجات الزراعية في محافظة منوبة، إن ”الذين يريدون إشعال النيران في الغابات والأسعار، سيحترقون بتلك النيران“، حسب تعبيره.

وأكد ”رفض كل مظاهر الاحتكار والمضاربة في المواد الفلاحية“، مشددا على أنه ”سيتصدى لكل من يحاول التحكم في قوت الشعب التونسي وتركه للجوع والعطش“، وفق ما أورده بيان إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأضاف الرئيس التونسي أنه ”من غير المقبول أن يتم التلاعب بأسعار المنتجات في مسالك التوزيع غير الرسمية، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وإلحاق الضرر بالمزارعين والعمال والمستهلكين“.

وتأتي زيارة قيس سعيد إلى مراكز تبريد المنتجات الزراعية وتخزينها، في إطار خطة تتضمن عدة زيارات ميدانية ولقاءات، بهدف تحسين القدرة الشرائية للتونسيين، والتي شهدت تدهورا غير مسبوق في الأشهر الأخيرة.

والأربعاء الماضي أجرى سعيد زيارة إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات في العاصمة تونس، دعا خلالها إلى فرض تعديل الأسعار، وعدم استغلال هذا الظرف للاحتكار.

ووجه سعيد خلال تلك الزيارة، تحذيرا شديد اللهجة للمحتكرين والمضاربين في الأسعار، معتبرا أن بلاده تخوض ”حربا بلا دماء ولا رصاص من أجل كرامة التونسيين“.

وقال: ”أعرف الكثير عن طرق الاحتكار والمخازن التي تضم آلاف الأطنان من السلع والمواد الغذائية التي يجري تخزينها، ولا نريد أن نلجأ إلى إجراءات لا نريدها، لكن عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم، وألا يكون مثلهم كمثل أثرياء الحرب، وأنا أنزههم عن ذلك“.

وأضاف: ”هذه المستودعات كثيرة، وهي تحتكر البضائع لتجويع التونسيين، وأصحابها يكسبون المليارات، وأطلب منهم أن يكونوا في مستوى ما تعيشه تونس، اليوم، حتى لا يبقى فيها بائس ولا محروم، ومع أن حقهم في الربح مشروع إلا أنه لا يحق لهم المضاربة والاحتكار أو تغييب بعض المواد الغذائية“.

وجاءت إشارة الرئيس التونسي إلى إشعال الغابات، في وقت شهدت فيه البلاد اندلاع موجة حرائق طالت عددا من المحافظات، وأتت على مئات الهكتارات من الغابات، كما تسببت في انفجار ألغام في المنطقة العسكرية بمحافظة القصرين.