أحكام بالسجن ضد موظفة ورجلي أعمال وقاضٍ ومحافظ بقضايا فساد في السعودية‎‎

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، عن صدور أحكام قضائية أولية بالسجن والغرامة في ثمانية قضايا فساد باشرتها خلال الفترة الماضية، وتضمنت سجن موظفة حكومية ورجلي أعمال وقاضٍ ومحافظ.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان، إن من بين الأحكام الصادرة في عدد من القضايا الجنائية بعد أن تم إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)، إدانة موظفة تعمل بوزارة التعليم بالرشوة ”مرتشي“، والحكم عليها بالسجن لمدة سنتين و6 أشهر ودفع غرامة بمبلغ 25 ألف ريال.

وكشفت ”نزاهة“ تفاصيل قضية أخرى متشعبة، تضمنت إدانة قاضٍ بالرشوة ”راشي“ وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 300 ألف ريال.

كما تم ضمن ذات القضية، إدانة ضابط برتبة عقيد بإدارة الدفاع المدني بإحدى المناطق بالرشوة ”مرتشي“ واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية واختلاس المال العام والاشتراك بغسل الأموال والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 600 ألف ريال.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تعلن عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها

⁧#أحكام_قضائية_ضد_الفاسدين pic.twitter.com/jxTHu37sYe — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 10, 2021

وأدين رجل أعمال بالرشوة ”راشي“ والاشتراك باستغلال النفوذ الوظيفي وباختلاس المال العام وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 1,65 مليون ريال، وإغلاق الأنشطة التجارية الخاصة به المرتبطة بالقضية، ومنعه من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنویة العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.

وتضمنت القضية أيضاً، إدانة رجل أعمال بالرشوة ”راشي“ والاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 400 ألف ريال، ومنعه من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنویة العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.

الحكم 1: إدانة أحد منسوبي شرطة إحدى المناطق بتهريب موقوفين، والإخلال بواجبات وظيفته نتيجة وساطة، والتزوير وتستره على متهمين هاربين وبيانات طالب الوساطة منه، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 60,000 ريال.#أحكام_قضائية_ضد_الفاسدين — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 10, 2021

كما أدين الوكيل الشرعي لرجل الأعمال الثاني بالرشوة والاشتراك في سوء الاستعمال الإداري وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 300 ألف ريال.

وتضمن آخر الأحكام الصادرة في تلك القضية، إدانة مواطن سعودي بالاشتراك في الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، كما صدر حكم بمصادرة مبلغ الرشوة البالغ 42 ألف ريال والمتحصلات من جريمة غسل الأموال مبلغ 700 ألف ريال.

الحكم 2: إدانة محافظ إحدى المحافظات بالرشوة والاختلاس، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 25,000 ريال.#أحكام_قضائية_ضد_الفاسدين — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 10, 2021

وفي قضية مستقلة، تمت إدانة محافظ إحدى المحافظات بالرشوة والاختلاس، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 25 ألف ريال.

كما طالت أحكام السجن والغرامة في قضايا فساد وغسيل أموال أخرى، ضابطا برتبة رائد يعمل مديراً لإسكان أحد المجمعات السكنية التابعة لوزارة الداخلية (سجن 4 سنوات وغرامة)، وأحد منسوبي شرطة إحدى المناطق (سجن 7 سنوات غرامة)، ومدير إدارة نزع الملكيات بأمانة إحدى المناطق (سجن 11 سنة وغرامة)، ومواطن (سجن 5 سنوات وغرامة.

الحكم 3: إدانة مدير إدارة نزع الملكيات بأمانة إحدى المناطق بالرشوة "مرتشي" والتزوير وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 11 سنة ودفع غرامة مالية، وإدانة مواطن بالرشوة "راشي" وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 350,000 ريال. — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 10, 2021

وتضمنت الأحكام أيضاً سجن مقيم لمدة 3 سنوات ودفع غرامة، ومحامي (سجن 7 سنوات وغرامة) وموظف بالنيابة العامة (سجن 5 سنوات وستة أشهر وغرامة)، وموظف آخر بالنيابة العامة (سجن 4 سنوات وستة أشهر وغرامة)، وكاتب ضبط بالنيابة العامة (سجن سنتين وستة أشهر وغرامة)، وموظف بإدارة السجون بإحدى المناطق (سجن سنة ونصف وغرامة).

الحكم 4: إدانة مقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة التعليم بعرض مبلغ 300,000 ريال كرشوة لأحد منسوبي الوزارة مقابل توقيع شهادات إنجاز غير صحيحة تمكن المقيم من صرف المستحقات المالية للشركة التي يعمل بها، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 100,000 ريال. — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 10, 2021

ودأبت الهيئة على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها لقضايا الفساد والمتورطين فيه في البلاد، وسط دعم من كبار قادة المملكة للهيئة ومسؤوليها التي لم يسبق وعملت بالزخم ذاته منذ تأسيسها عام 2011.

الحكم 5: إدانة محامي بالرشوة "راشي" وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 70,000 ريال، وإدانة موظف بالنيابة العامة بالرشوة "مرتشي" وغسل الأموال والإخلال بواجباته الوظيفية من خلال إفشاء معلومات عن القضايا التي أطلع عليها بسبب وظيفته — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 10, 2021

وفي العام 2017، ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجنة مكافحة فساد خاصة، وأوقفت عدداً من الوزراء والأمراء ورجال الأعمال بتهم فساد مليارية، قبل أن تنتهي الحملة غير المسبوقة بتسويات حصلت فيها الرياض على مبالغ كبيرة من الموقوفين.