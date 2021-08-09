"اقتصادية أبوظبي" تسمح للأجانب بالتملك بنسبة 100% في مئات الأنشطة

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، اليوم الإثنين، عن إصدار رخصة الأعمال المدنية على مستوى إمارة أبوظبي.

وحدد للرخصة 604 نشاطات مهنية يمارسها الشخص الطبيعي عبر مجموعة من الخبرات والمؤهلات والملكية الفكرية التي اكتسبها نتيجة لدراسات وتخصصات أكاديمية أو مهنية معترف بها.

وتختص شركة الأعمال المهنية بالمهنيين في مجالات عديدة مثل المحاسبة والتدريب والاستشارات وصالونات التجميل وخدمات العناية الشخصية وشركات الكمبيوتر وشبكات الإنترنت وغيرها، بحيث تكون مملوكة 100% من قبل الشركاء المهنيين من مختلف الجنسيات، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي راشد عبدالكريم البلوشي، إن رخص الأعمال المدنية تسهم في رفع مستوى الثقة بين المهنيين وكافة المتعاملين وتطوير العمل المهني وجعله بيئة حاضنة لمجتمع الأعمال المهنية على مستوى إمارة أبوظبي؛ لما من شأنه أن يسرع من الانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأضاف البلوشي، أن هذا النوع من الترخيص يفضله المستثمرون الجدد بسبب قلة التكلفة وسرعة وسهولة إصداره، خاصة في حال كان النشاط المطلوب ”استشارات“، بحيث يكون الشكل القانوني لها إما مؤسسة فردية أو شركة أعمال مهنية في حال وجود أكثر من مستثمر ويكون هذا النوع من التراخيص من السهل تأسيسه أو تعديله؛ مما يشكل إضافة متميزة لسهولة ممارسة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.

وذكرت اقتصادية أبوظبي أن معظم الشركات المدنية تتطلب وكيل خدمات محلي إذا لم يكن في الرخصة شريك إماراتي الجنسية، على أن يقوم وكيل الخدمات المحلي بإدارة متطلبات الترخيص وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالمتطلبات الحكومية لإنجاز أعمال مالك الرخص، بحيث لا يتحمل وكيل الخدمات المحلي أي مسؤولية عن أعمال مالك الرخصة، ولا أي التزام مالي تجاه الشركة أو نشاطاتها في إمارة أبوظبي أو أي مكان آخر.

وأشارت بهذا الشأن إلى أن هناك نموذجا من اتفاقية وكيل الخدمات يوضح ويحدد علاقته والتزاماته مع الشركاء ملاك الرخصة المهنية، كما أصدرت الدائرة نموذجا لعقد تأسيس الشركة المهنية سيكون متاحا عبر موقع الدائرة.

وأكدت اقتصادية أبوظبي أنه يعتمد إصدار رخص الأعمال المدنية للمهنيين الراغبين بتأسيس المنشآت التي تمارس الأنشطة المهنية المذكورة ضمن اللائحة، كما يجوز إصدار فرع تجاري للرخصة المهنية دون أن يمس ذلك في جوهر الرخصة المهنية أو خصائصها، وذلك في حال كان النشاط التجاري متسقا مع النشاط المهني أو مكملا له، كما يحق للمنشآت القائمة العمل بهذا الخيار من خلال تعديل وضعها والتحول من منشأة تجارية إلى مهنية، مع الحق بالاحتفاظ برقمها المسجل في السجل التجاري وتاريخ التأسيس.

يذكر أن رخصة الأعمال المدنية هي متخصصة بالأنشطة المهنية، وتشمل أي نشاط يمارسه الشخص الطبيعي عبر مجموعة من الخبرات والمؤهلات والملكية الفكرية التي اكتسبها نتيجة لدراسات وتخصصات أكاديمية أو مهنية معترف بها، والتي من خلالها يؤدي هذا الشخص منفردا أو ضمن مجموعة، عملا أو خدمة مستعينا بمؤهلاته ونشاطه الذهني مع أو دون الاستعانة بأدوات أو معدات، وذلك لقاء أجر محدد.