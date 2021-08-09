الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر

تراجع سعر الذهب لأقل مستوى في ما يزيد عن أربعة أشهر، يوم الاثنين، فيما أججت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة أبكر من المتوقع، ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ونزل الذهب في السوق الفورية 1.1% إلى 1744.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش.

وفي التعاملات المبكرة في آسيا، تراجعت الأسعار 4.4% إلى 1684.37 دولار، وهو أقل مستوى منذ 31 آذار/ مارس الماضي، نتيجة مبيعات لوقف الخسائر. وكانت التعاملات ضعيفة نظرا لعطلة في طوكيو وسنغافورة.

كما نزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.1% إلى 1744.50 دولار.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن أرباب الأعمال وظفوا أكبر عدد من العاملين في نحو عام في تموز/يوليو واستمروا في رفع الأجور.

وساهمت البيانات في ارتفاع عائدات أذون الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام، ما أضر بإغراء الذهب كوسيلة تحوط في مواجهة التضخم.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في أسبوعين اليوم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بما يصل إلى 7.5 % لأقل مستوى، في ما يزيد عن ثمانية أشهر عند 22.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وفقدت في أحدث تعاملات 1.7% إلى 23.93 دولار.

وخسر البلاتين 0.1 % إلى 978.60 دولار، وكان قد سجل في وقت سابق أقل سعر منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 عند 959.93 دولار. وصعد البلاديوم 0.1 % إلى 2629.87 دولار.

ويوم الجمعة الماضي، قال ستيفن إينس، الشريك الإداري لدى إس.بي.آي كابيتال لإدارة الأصول: ”إذا حصلنا على مزيج من أرقام قوية حقا للتوظيف تأتي على خلفية من خطاب يميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي، أعتقد أن هذا سيفزع أي أسواق حساسة لأسعار الفائدة مثل الذهب.. ذلك هو السبب في أننا نشهد عمليات خفض للمخاطر حاليا“.

لكنه أضاف أن ”حدوث انهيار تام للذهب أمر مستبعد بشكل كبير، وأن مستوى الدعم عند 1790 دولارا يجب أن يتماسك“.

وبدأت المخاوف حيال الخفض التدريجي للتحفيز، بعد أن قال ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن الشروط لزيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022، وإن البنك المركزي قد يبدأ في تقليص برنامجه لشراء الأصول هذا العام.