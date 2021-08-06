مجموعة أعمال أمريكية تحث بايدن على استئناف المحادثات التجارية مع الصين

في خضم المواجهة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين التي تشمل العديد من الملفات الشائكة حول العالم، يبدو أن المجموعات التجارية والصناعية الأمريكية تريد تسوية تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بما يسهل لها أعمالها.

استئناف المحادثات

وذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أن المجموعة التي تعد من بين أكثر مجموعات الأعمال الأمريكية الأكثر نفوذًا تحث إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن على استئناف المحادثات التجارية مع الصين، وخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، التي ظلت سارية بعد بدء الحرب التجارية بين البلدين.

وقالت المجموعة، التي تمثل مصالح متنوعة مثل مزارعي البطاطا وشركات الرقائق الدقيقة وصناعة الأدوية، في رسالة، إن إدارة بايدن يجب أن تتخذ ”إجراء سريعًا“ لمعالجة التعريفات ”الباهظة“، ودعوا البيت الأبيض إلى العمل مع الحكومة الصينية للتأكد من أنها تنفذ الالتزامات التي تعهدت بها في الهدنة التجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، المبرمة في أوائل عام 2020.

وبحسب الصحيفة، تأتي الرسالة الموجهة إلى وزارة الخزانة الأمريكية والممثل التجاري الأمريكي في الوقت الذي لا يزال فيه أكبر اقتصادين في العالم بحالة تنافر، وبدأت زيارة رفيعة المستوى لنائبة وزيرة الخارجية، ويندي شيرمان، للصين الشهر الماضي بملاحظات مبدئية لاذعة من الجانب الصيني، انتهت بعلامات قليلة على إحراز تقدم، وقد تنازع الطرفان حول حقوق الإنسان والهجمات الإلكترونية والعمليات العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وفي حين أن إدارة بايدن رسمت استراتيجية المواجهة مع الصين بشأن مجموعة من القضايا، إلا أنها لم تفصح عن الكثير بشأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حسبما ذكرت الصحيفة.

ومرت أكثر من 7 أشهر على مراجعة الصفقة التجارية التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الصين في كانون ثاني/يناير 2020، إلى جانب إجراءات الأمن القومي الأخرى من الإدارة السابقة، ولم يعلن المسؤولون حتى الآن عن نتائج تلك المراجعة.

وجمدت الهدنة التجارية في كانون الثاني/يناير 2020 بشكل أساسي فرض التعريفات الأمريكية على 360 مليار دولار من الواردات الصينية، كما أن هذه الصفقة لم تفعل شيئًا لوقف دعم الحكومة الصينية للصناعات الإستراتيجية مثل رقائق الكمبيوتر والسيارات الكهربائية، التي أثارت قلق المنافسين الأمريكيين، وفي حين أنه من المقرر أن تنتهي صلاحية بعض بنود الصفقة التجارية بنهاية العام، فإن الكثير من بنود الاتفاقية ستظل سارية.

وبحسب الصحيفة، يبدو أن رسالة المجموعة الصناعية كانت محاولة لحث إدارة بايدن على اتخاذ خطوات فعلية.

ونص الخطاب الذي نقلت الصحيفة جانبًا منه، على أنه ”نظرًا للتعريفات الجمركية، تواجه الصناعات الأمريكية تكاليف متزايدة لتصنيع المنتجات وتقديم الخدمات محليًا، ما يجعل صادراتها من هذه المنتجات والخدمات أقل تنافسية في الخارج“.

ولم تعلق وزارة الخزانة والممثل التجاري للولايات المتحدة على الفور، في حين أشارت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ في وقت سابق إلى الرسالة.

التزامات الصين

وجاء في الرسالة أن الصين أوفت ببعض التزاماتها كجزء من اتفاق التجارة، بما في ذلك إجراءات جديدة لفتح أسواقها أمام المؤسسات المالية الأمريكية.

وأضافت أن إجراء مزيد من المحادثات سيكون السبيل الوحيد لضمان أن الصين سوف تنفذ الالتزامات المتبقية في القطاعات الأخرى، مثل حماية الملكية الفكرية.

وبحسب الصحيفة، فإنه رغم قيام الصين بعمليات شراء واسعة النطاق للسلع الأمريكية منذ الحرب التجارية، إلا إن كميتها وماهيتها لم يوفيا لالتزاماتها بشراء ما قيمته 200 مليار دولار من السلع والخدمات الأمريكية في عامي 2020 و 2021.

وذكر تحليل لمعهد ”بيترسون“ للاقتصاد الدولي، أن الصين لم تحقق نسبة 40 % من المشتريات في العام الماضي، وتراجعت إلى 30 % هذا العام.

وأضافت الرسالة: ”نحث الإدارة بشدة على العمل مع الحكومة الصينية لزيادة مشترياتها من البضائع الأمريكية خلال الفترة المتبقية من عام 2021 وتنفيذ جميع الالتزامات الهيكلية للاتفاقية قبل الذكرى السنوية التي تبلغ عامين في 15 شباط/فبراير 2022“.

وفي حزيران/يونيو، وسع الرئيس بايدن القائمة السوداء لإدارة ترامب التي منعت الأمريكيين من الاستثمار في الشركات الصينية التي تساعد الجيش الصيني أو قمع الأقليات الدينية، وأدرج هواوي، عملاق الاتصالات الصيني، على قائمة الشركات المحظورة.

كما أعلن البيت الأبيض عن تشكيل مجلس للتجارة والتكنولوجيا مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، في محاولة لمواجهة نفوذ الصين من خلال تنسيق السياسات الرقمية بين بروكسل وواشنطن.