غرفة تجارة عدن تطالب بتجميد قرار رفع سعر الدولار الجمركي

طالبت غرفة التجارة والصناعة في عدن، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بتجميد رفع سعر الصرف المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية، وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 100 بالمئة.

وكان مسؤول حكومي كبير صرح، أواخر يوليو / تموز، بأن الحكومة قررت رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالا يمنيا إلى 500 ريال؛ في محاولة لدعم المالية العامة المتدهورة.

وقال المسؤول، إن ذلك لا ينطبق على السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.

وتسيطر الحكومة المتمركزة في الجنوب، على ثاني أكبر ميناء في عدن، في حين تخضع نقطة الدخول الرئيسية للسلع إلى البلاد، وهي ميناء الحديدة بغرب البلاد، لسيطرة جماعة الحوثي التي تسيطر أيضا على معظم الشمال.

وقالت الغرفة التجارية الصناعية في عدن، في خطاب رسمي، إلى رئيس الحكومة مطلع أغسطس / آب: ”نعبر عن قلق القطاع الخاص التجاري والصناعي بشأن رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 بالمئة، حيث أشاع هذا القرار حالة من الذهول والخوف من تصاعد أسعار السلع الغذائية؛ مما ينذر بانهيار شامل واضطراب كبير في حركة النشاط التجاري والاقتصادي، وغلاء معيشي واسع قد ينتج عنه تحركات احتجاجية لا تُحمد عقباها، خاصة وأن اليمن يعتمد في تأمين غذائه على الاستيراد بنسبة 90 بالمئة“.

ولا يزال سعر الصرف المعدل للجمارك بعيدا عن سعر الصرف الحالي في السوق البالغ 1020 ريالا للدولار في عدن، مقر الحكومة المؤقت، حيث اندلعت احتجاجات على عدم دفع الرواتب.

وفي 27 تموز/ يوليو الماضي، قالت الغرفة إن القرار هذا سيؤدي إلى اختلالات في تدفق المواد الغذائية، ويوسع نطاق الجوع، في ظل الظروف المعيشية الحالية، وانهيار العملة الوطنية، وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر.

وحذرت الغرفة من أن القرار ”سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة، وارتفاع في أسعار المواد المستوردة بحوالي الضعف، وتوسع عمليات التهريب وابتعاد التجار عن ميناء عدن، وبالتالي ينسف ما تبقى من إيرادات الدولة من الجمارك“.

ودعت الغرفة رئيس الحكومة معين عبدالملك، إلى إلغاء القرار ”بشكل عاجل ودون تأخير“، كما دعت التجار إلى ”تجميد فتح أية استثمارات تخليص جمركي إلى حين حل هذا الإشكال الخطير“.