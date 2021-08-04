"المركزي اليمني" يقر لائحة جديدة لتنظيم أعمال الصرافة‎‎

أقرَّ البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأربعاء، لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال شركات ومحال الصرافة في محافظات البلاد، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

ويأتي إقرار اللائحة الجديدة في وقت سجل فيه سعر الريال اليمني انهيارًا قياسيًا جديدًا في تداولات سوق الصرف ليبلغ 1020 ريالًا للدولار مع بدء محال وشركات الصرافة في عدن، اليوم الأربعاء، إضرابًا شاملًا استجابة لدعوة جمعية الصرافين احتجاجًا على تردي الوضع الاقتصادي، وتدهور سعر العملة المحلية.

وذكرت الوكالة أن لائحة المصرف المركزي تتضمن شروطًا وضوابط مشددة في عملية منح تراخيص لشركات الصرافة الجديدة، أهمها تقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة 3 سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، فضلًا عن تحديد المواصفات والخصائص الفنية، بما في ذلك الأنظمة المحاسبية للصرافين لضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة.

وبموجب اللائحة الجديدة فإنه ”يجب على شركات ومنشآت الصرافة -دون استثناء- تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، وتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي“.

وسجل سعر صرف العملة اليمنية، مساء اليوم الأربعاء، هبوطًا قياسيًا جديدًا أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية متجاوزًا حاجز الألف ريال للدولار، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء، وزيادة حادة في أسعار السلع الغذائية في عدن، ومحافظات الجنوب.

وقال متعاملون في عدن لـ“رويترز“ إن سعر الريال اليمني في مدينة عدن الساحلية التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليًا عاصمة مؤقتة للبلاد واصل تراجعه ”المخيف“ ليسجل هبوطًا قياسيًا غير مسبوق في تداولات سوق الصرف غير الرسمية، مساء الأربعاء، بوصوله إلى 1013 ريالًا للدولار للشراء و1020 ريالًا للبيع بعد أن كان قبل أيام عند 984 ريالًا للدولار، تنفيذًا لقرار جمعية صرافي عدن بتحديد سعر صرف الدولار مقابل الريال.

وجاء الانخفاض الجديد على الرغم من الإجراءات والقيود المؤقتة المفروضة من البنك المركزي اليمني على قطاع الصرافة بالعملات الأجنبية لوضع حد لتدهور حاد مستمر في العملة المحلية.

ويأتي انهيار الريال متزامنًا مع أول يوم لتنفيذ قرار جمعية الصرافين في عدن جنوب اليمن إغلاق محال وشركات الصرافة أبوابها في عدن ومحافظات الجنوب.

ودعت جمعية الصرافين في عدن في تعميم أصدرته، مساء أمس الثلاثاء، جميع منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية إلى تنفيذ إضراب شامل، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، مع الإبقاء على نوافذ الخدمة ليوم واحد فقط بين الساعة الثامنة صباحًا والثالثة مساء.