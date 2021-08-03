"فورين بوليسي": بايدن يحتاج لتعلم دروس من السياسة الصناعية الأوروبية

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السياسات الاقتصادية المتعلقة بجانب العرض، التي قدمها قبل 4 عقود الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان، التي منعت الحكومة من أن يكون لها أي دور في تشكيل الاقتصاد من خلال السياسة الصناعية، لكن يمكن لإدارة بايدن تعلم العديد من الدروس من السياسة الصناعية الأوروبية للحفاظ على ريادة الولايات المتحدة الاقتصادية.

ويبدو أن ريغان كان يعتقد أن خفض الضرائب وتقليل الإجراءات الروتينية من شأنه أن يمنح الشركات والأسواق مساحة أكبر لتوليد الاستثمار وزيادة فرص العمل، مما يعزز ازدهار الطبقة الوسطى تلقائيًا.

وتوصل الرئيس بايدن، وفقًا لمجلة ”فورين بوليسي“، إلى استنتاج مفاده أن هذا النهج لم ينجح، بل بالعكس، أدى الصعود التكنولوجي السريع للصين ورغبتها المعلنة بوضوح في السيطرة على القطاعات التكنولوجية الرئيسية إلى موقف أكثر نشاطًا في واشنطن.



مبادرة نادرة

وفي مبادرة نادرة اجمع عليها الحزبان الأمريكيان، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح حزمة بقيمة 250 مليار دولار لتعزيز الابتكار التكنولوجي والصناعي في تكنولوجيا الرقائق والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والروبوتات وغيرها من التقنيات.

ويبدو أن الحكومة الفيدرالية أصبحت تلعب دورًا مهمًا في تعزيز البحث والتطوير والتدريب المهني في عهد بايدن.

ولم تكن حكومة الولايات المتحدة، غائبة تمامًا طوال السنوات السابقة، وكما وصف انطوان فان أغتميل في كتابه ”أذكى الأماكن على الأرض: لماذا يعتبر حزام الصدأ بؤرة الابتكار العالمي“، تعتبر العديد من أجزاء حزام الصدأ الأمريكي (المنطقة المتداخلة العليا شمال شرق الولايات المتحدة) أمثلة نموذجية على الإنعاش الناجح بمساعدة الحكومة.

وبدعم مالي من الحكومات المحلية وحكومات الولايات، شهدت مدن مثل أكرون في أوهايو وألباني في نيويورك وبيتسبرغ في بنسلفانيا، انتعاشًا اقتصاديًا مثيرًا للإعجاب.

وكان التعاون بين الحكومات المحلية والشركات والجامعات والشركات الناشئة، التي جمعت الأموال والمعرفة المحرك الرئيس وراء ذلك النجاح، وأدت مشاركة القدرات العقلية إلى تغيير أحزمة الصدأ إلى أحزمة دماغية.

دور واشنطن

ويمكن لفريق بايدن التعلم من الطريقة، التي تتعامل بها أوروبا مع السياسة الصناعية، حيث تحفز المفوضية الأوروبية في بروكسل، على سبيل المثال، بناء ونمو النظم البيئية التكنولوجية والصناعية الجديدة، التي تجمع بين الشركات القائمة والشركات الناشئة الجديدة والمؤسسات البحثية ومرافق التدريب والحكومات المحلية، مما يجعل تشارك القدرات العقلية وتمكين الشبكات حجر الزاوية في السياسة الصناعية الأوروبية.

ولم تعد بروكسل تركز فقط على استرضاء المزارعين بالإعانات والدعم، بل تمول خطة التعافي من كورونا التي وضعها الاتحاد الأوروبي بقيمة 891 مليار دولار الابتكار التكنولوجي والرقمنة والصناعات والصديقة للبيئة.

وتخصص أوروبا أكثر من 1.2 تريليون دولار للاستثمارات المبتكرة في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية، وهي مجموعة من المبادرات، التي تهدف إلى إيصال انبعاثات الكربون إلى الصفر في أوروبا بحلول عام 2050.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن مبادرتين تقنيتين رئيسيتين: تحالف البطارية الأوروبية وتحالف الهيدروجين النظيف الأوروبي، بهدف تحويل أوروبا من دولة متقاعسة إلى رائدة عالمية في مجال البطاريات وتكنولوجيا الوقود الأخضر.

وللمساعدة في بناء نموذج القدرات العقلية المشتركة، طلبت المفوضية الأوروبية أيضًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة تقديم مقترحات لمراكز الابتكار الرقمي، كما سيُطلب من كل دولة، بما في ذلك مالطا وقبرص ولوكسمبورغ، تخصيص مركز واحد للذكاء الاصطناعي.



البحوث التطبيقية

وفي حين يعتبر العمل على تلك المفاهيم أمرا جديدا على بعض الدول الأعضاء، إلا أن بروكسل يمكنها الاعتماد على الشبكات القائمة والقوية في العديد من البلدان، والتي تركز على معاهد البحوث التطبيقية، مثل معاهد فراونهوفر الألمانية والمنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي، التي تعمل كبناة للجسور والروابط بين الجامعات ومعاهد البحث الحكومية والشركات القائمة والناشئة.

وفي عام 2017، أدركت بروكسل أن انتشار السيارة الكهربائية سيزيد بشكل كبير من الحاجة إلى البطاريات، وأن أوروبا لا تمتلك منشئات إنتاج كبيرة بما فيه الكفاية لتوفير البطاريات وتعتمد على آسيا، التي تنتج أكثر من 85 %من بطاريات العالم.

وفي إطار تحالف البطارية الأوروبية (EBA)، سيُطلب من رواد الأعمال والباحثين والسياسيين المحليين والشركات الناشئة والممولين بناء شبكات جديدة لدفع القدرات التكنولوجية وبناء القدرة التصنيعية، ولذلك خصصت المفوضية الأوروبية حوالي 11.9 مليار دولار لتحالف البطارية الأوروبية بين عامي 2020 و2030.

ويبدو أن أوروبا ستحتاج إلى بناء السلسلة الكاملة للمواد الخام والبحوث والشركات الناشئة والموردين والمنتجين والعملاء وإعادة التدوير من الصفر، حيثُ تولت المفوضية الأوروبية مسؤولية تطوير المعايير، التي سيتعين على موردي تكنولوجيا البطاريات غير الأوروبيين الالتزام بها أيضًا.

وانضمت 7 دول بما في ذلك بلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والسويد، إلى التحالف، الذي يُتوقع أن يضم 500 شركة صناعية وناشئة ومعهد.



بالمال والتشجيع

وبالمال والتشجيع من المفوضية الأوروبية، سيتم تشجيع الشركات والمعاهد على إنشاء نظام جديد، والعمل معًا وإجراء البحوث المشتركة، ودراسة المواد الخام، وتقنية خلايا الطاقة، وأنظمة البطاريات وإعادة التدوير.

وتشمل قائمة المشاركين في المبادرة، شركة ”بي إم دبليو“ الألمانية وشركة ”بي إيه إس إف“ وشركة ”Eneris“ البولندية وشركة ”Umicore“ البلجيكية وشركة ”Peugeot“ الفرنسية ومختبر النقل الكهربائي السويدي (SEEL)، الذي يعتبر مثالًا ممتازًا لكيفية عمل النظم المتكاملة للسياسة الصناعية الأوروبية.

وفي عام 2017 ، استثمرت الحكومة السويدية ما يقرب من 119 مليون دولار في أبحاث كهربة النقل في جوتنبرج في السويد، حيثُ أنشأت جامعة تشالمرز للتكنولوجيا ومعاهد البحوث في السويد مختبر ”SEEL“، الذي لا تقتصر مشاريعه على ربط الباحثين من الشركات المصنعة المعروفة، مثل سكانيا التابعة لمجموعة فولكس فاجن، وفولفو التابعة لمجموعة جيلي القابضة، بل تشمل أيضًا الشركات الناشئة مثل نورث فولت، التي تخطط لإنشاء خط إنتاج لبطاريات السيارات الكهربائية في السويد باستخدام قرض يبلغ 59 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي.

وتجري نورث فولت مع جامعة تشالمرز للتكنولوجيا أبحاثًا في إعادة تدوير البطاريات شديدة السمية، التي تمثل عقبة رئيسية أمام كهربة النقل المستدام، وإذا نجحت الاختبارات الأولية، فسوف تتوسع شركة نورث فولت إلى منشأة إعادة تدوير أكبر في شمال السويد كجزء من مشروع مشترك مع هايدرو، وهي شركة نرويجية للطاقة والألمنيوم.

وتعتبر شبكات تكنولوجيا البطاريات المماثلة، التي تجمع بين القطاعين العام والخاص آخذة في الظهور بسرعة في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي أيضًا، وعلى سبيل المثال، في ألمانيا الشهيرة بتصنيع السيارات، تعتبر هذه الشبكات نموذجية، حيث تسمح لتحالف البطارية الأوروبي والمبادرات الأخرى بالتطور.



تحالف الهيدروجين

وفي صيف عام 2020، دعت بروكسل حكومات الدول الأعضاء ومعاهد المعرفة والشركات القائمة والناشئة إلى إنشاء تحالف الهيدروجين النظيف الأوروبي، وبهذه الطريقة، استجابت المفوضية الأوروبية لمجموعة متنامية من الشركات الصناعية الأوروبية التي اعتبرت الهيدروجين بديلاً ضروريًا للوقود الأحفوري.

وعلى عكس تصنيع البطاريات، لا تزال تقنية الوقود الهيدروجين في مهدها، مما يؤكد على أهمية عمل السياسة الصناعية الأوروبية على دفعها إلى الأمام.

ويبدو أن بروكسل لديها طموحات كبيرة، فلا تمتلك أوروبا حاليًا سوى القدرة على إنتاج ما يعادل 20 ميغاوات من الهيدروجين سنويًا، لكن المفوضية الأوروبية تريد زيادة قدراتها الإنتاجية إلى 6 جيجاوات بحلول عام 2024 و20 جيجاوات بحلول عام 2030.

ودعت المفوضية الشركات والمؤسسات البحثية للانضمام إلى تحالف الهيدروجين، وبالفعل قامت أكثر من 600 شركة بذلك، وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مجلس لتحديد المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتحديد العقبات، وتحفيز نظام البحث والتطوير والتنفيذ بين الحكومات والمؤسسات البحثية والشركات، ويمثل مصالح الصناعة الأوروبية في مجلس الإدارة بن فان بوردين التنفيذي الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شيل وجو كايزر الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيمنز.

وتسعى شركة سيمنز، التي تنتج توربينات الرياح ومنشآت التحليل الكهربائي للهيدروجين، دمج الآلتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026، وتريد شركة رويال داتش شيل بناء منشأة للتحليل الكهربائي للهيدروجين بسعة 4 جيجاوات بالقرب من ساحل بحر الشمال بحلول عام 2030.

وستأتي الكهرباء من حديقة الرياح البحرية، التي لم يتم بناؤها بعد، وهناك خطط لتوسيع نطاق المشروع ليصل إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2040، وبمجرد تحديد مثل هذه المشروعات الكبرى واحتياجاتها التمويلية، ويمكن للمفوضية الأوروبية والحكومات الوطنية أن تتدخل بإعانات ودعم تنظيمي واسع النطاق.



الهيدروجين الأزرق

وتعمل شركة رويال داتش شيل مع بريتيش بتروليوم واكسون موبايل ويونيبر وجاسوني، على ما يسمى بمشروع الهيدروجين الأزرق باستخدام الغاز المتبقي من مصفاة نفط ضخمة في روتردام بهولندا كمصدر للطاقة.

ويخطط المشروع لاحتجاز انبعاثات الكربون وتخزينها في حقول غاز فارغة تحت بحر الشمال، وتدعم الحكومة الهولندية المشروع بإعانة تقارب 2.4 مليار دولار.

وفي جنوب فرنسا، من المقرر أن يبدأ مشروع هيدروجين يستخدم الطاقة الشمسية في العمل في عام 2023، إذا حصل على الإعانات، التي تمنحها بروكسل وباريس.

ويذكر أن معظم صناع السياسة الأوروبيين لم يؤمنوا بسياسات جانب العرض المتدرجة التي روج لها ريغان، وبدلاً من ذلك، اختارت الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية السياسات الصناعية، التي تجعل جانب العرض في الاقتصاد أكثر مرونة وتبني على ما أنشأته الشركات الخاصة والمؤسسات العامة بالفعل في السنوات الأخيرة.

ويبدو أن جوهر السياسة الصناعية الأوروبية، والذي يمكن للولايات المتحدة أن تتعلم منه، هو بناء النظم البيئية، التي تمكن تشارك القدرات العقلية، وبعد 40 عامًا من اعتماد سياسات ريغان، تستحق الولايات المتحدة حكومة اتحادية ذكية تسهل عملية تقوي الشبكات القائمة من القاع إلى القمة وتدعو الشركات وحكومات الولايات والحكومات المحلية والشركات القائمة والشركات الناشئة ومؤسسات المعرفة والتدريب لتشكيل تحالفات جديدة.

وأظهرت أوروبا، أن نجاح السياسة الصناعية لا يرتبط بكمية الأموال التي يتم ضخها في الاقتصاد، ومجالات مثل الطاقة والتحولات الرقمية والمناخية الجارية.

واعتبرت ”فورين بوليسي“ أن تعلم تلك الدروس سريعا هو انسب طريقة يمكن أن تمكن بايدن من الحفاظ على ريادة الاقتصاد الأمريكي في المنافسة العالمية.