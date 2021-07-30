تونس تنقل شحنات فوسفات بالقطار لأول مرة خلال عام

نقلت شركة فوسفات قفصة التونسية المملوكة للدولة شحنات فوسفات بالقطار، يوم الجمعة، للمرة الأولى خلال عام، وذلك بعد توقف الشحن عقب احتجاجات أغلقت خط السكك الحديدية.

ويعد التطور دفعة مهمة لهذه الصناعة الحيوية في البلاد.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد انتقد، يوم الخميس، ما قال إنها محاولة أحد نواب البرلمان تحريض محتجين على إعاقة خط السكك الحديدية.

وسيطر ”سعيّد“، يوم الأحد، على الحكومة بإقالة رئيس الوزراء، وقرر تعليق عمل البرلمان. ورفض الرئيس اتهامات داخلية وخارجية بأن إجراءاته ”انقلاب“ مؤكدًا أنه يسترد حكم القانون.

وكانت تونس في السابق واحدة من أكبر دول العالم إنتاجًا للفوسفات المستخدم في إنتاج الأسمدة لكن حصتها السوقية تراجعت بعد انتفاضة العام 2011.

وأضرت احتجاجات محلية وإضرابات منذ ذلك الحين بإنتاج البلاد، وتسببت بخسائر بمليارات الدولارات.

وقالت شركة القطارات الحكومية إنها بدأت بنقل 1300 طن من مدينة المتلوي إلى الصخيرة.

وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في العام 2010، لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.