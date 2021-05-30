المشيشي يدعو قطر لزيادة حجم الاستثمارات في تونس

قالت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، دعا قطر إلى زيادة حجم وتنويع استثماراتها في تونس.

جاء ذلك خلال لقاء المشيشي، الذي يزور الدوحة حاليا، مع منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.

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وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، بدأ السبت، زيارة رسمية إلى قطر تستغرق 3 أيام، لبحث فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضافت الرئاسة في بيان لها، أن ”تدعيم التعاون في مختلف المجالات كان محور اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المشيشي، برئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري في الدوحة“.

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ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء القطري خالد بن خليفة آل ثاني، تأكيده تعهد بلاده بمساندة تونس، ووقوفها بجانبها لتجاوز الصعوبات المرحلية التي تعيشها، خاصّة المتعلقة بالتداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا في البلاد.

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وأوضح البيان، أن ”المسؤول القطري عبر عن رغبة بلاده في رفع عدد العمّال التونسيين على أراضيها، عبر استقطاب أكثر للكفاءات التونسية في الفترة المقبلة، بمجالات متعددة، منها السياحة والطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، خاصة أن قطر مقبلة على استضافة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022“.

https://www.facebook.com/Presidencedugouvernementtunisien/posts/4739548926060557

وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، بدأ السبت، زيارة رسمية إلى قطر تستغرق 3 أيام، لبحث فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وبحسب بيان سابق لرئاسة الحكومة التونسية، فإن ”هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لدعم علاقات الإخوة والتعاون القائمة بين البلدين في كل المجالات، خاصة المجال الاقتصادي“.

وفي السياق، رجحت تقارير محلية، توقيع تونس لاتفاقيات مع الجانب القطري، للحصول على تمويلات وقروض ووديعة مالية، لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، الذي تعمق بعد تفشي فيروس كورونا بنحو غير مسبوق.