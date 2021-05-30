الجزائر تستعد لإعادة فتح معبر حدودي مع ليبيا وتبحث فتح خط بحري مع ميناء طرابلس‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

كشف وزير الخارجية الجزائري صابري بوقدوم، اليوم الأحد، أن بلاده تستعد لإعادة فتح معبر حدودي بري مع ليبيا وتجري محادثات لفتح خط بحري مع ميناء طرابلس.

جاء ذلك التصريح من الوزير الجزائري على هامش زيارة رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة للجزائر، التي بدأها السبت، على رأس وفد وزاري.

والتقى الدبيبة نظيره عبدالعزيز جراد وشارك في منتدى اقتصادي بمشاركة 400 فاعل اقتصادي منهم 150 ليبيا.

وأكد وزير الشؤون الخارجية صابري بوقدوم، أن ”الجزائر بصدد إنهاء التحضيرات اللوجستية والتقنية قصد فتح المعبر الحدودي البري دبداب-غدامس – وذلك بالتنسيق مع الطرف الليبي“، مضيفا أن ”الطرفين يعكفان على إنهاء المحادثات النهائية لفتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة قصد استغلاله في نقل السلع“.

وترتبط الجزائر مع ليبيا بنحو 1000 كيلومتر، ومعبر دبداب واحد من ثلاثة معابر حدودية، المعبران الآخران هما طارات وتينالكوم تم إغلاقها منذ 2011 مع بداية تدهور الوضع الأمني في ليبيا.

والأحد، التقى وزيرا النقل الجزائري كمال ناصري والليبي محمد سالم الشهبوني لوضع ترتيبات ”إعادة فتح المعابر الحدودية واستئناف الرحلات الجوية بين طرابلس والجزائر العاصمة وإعادة فتح خط بحري لنقل البضائع والمسافرين“، كما نقل موقع الإذاعة الجزائرية.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من الفوضى والاقتتال بعد سقوط نظام معمر القذافي. وتم تكليف إدارة رئيس الوزراء المؤقت عبدالحميد الدبيبة توحيد المؤسسات الليبية والتحضير لانتخابات، في 24 كانون الأول/ديسمبر، بموجب عملية أطلقتها الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.