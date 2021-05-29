إيران: العراق سيفرج عن 125 مليون دولار لشراء لقاحات ضد كورونا

نقل الإعلام الإيراني الرسمي، اليوم السبت، عن وزير الطاقة بالبلاد رضا أردكانيان قوله، إن العراق وافق على تحويل 125 مليون دولار من أموال إيرانية مجمدة إلى بنك أوروبي لشراء 16 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا.

وتشتكي إيران، وهي أشد دول الشرق الأوسط تضررا من الوباء، من أن العقوبات الأمريكية تحول بينها وبين تقديم مدفوعات لشراء اللقاحات.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن الوزير قوله، إن الأموال ستوجه لشراء لقاحات من برنامج كوفاكس لمشاركة اللقاحات الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية.

ولم يرد بعد أي تأكيد من مسؤولين عراقيين للإفراج المزمع عن أموال إيرانية لشراء لقاحات.

وطالبت إيران، خلال المحادثات التي تجريها مع القوى العالمية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بالإفراج عن إيرادات نفطية قدرها 20 مليار دولار، تقول إنها مجمدة في دول منها العراق وكوريا الجنوبية والصين؛ بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عام 2018.