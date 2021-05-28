دراسة: العملات المشفرة تسبب مشكلات نفسية وعقلية

أظهرت دراسة استقصائية حديثة، أن العديد من طلبة الجامعات ممن يستثمرون في العملات المشفرة يكونون عُرضة -على الأرجح- لمشكلات نفسية وعقلية، بحسب ما أورده موقع ”إنفيستينغ دوت كوم“.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته شركة المعلومات ”ألبا هيفين“، قال ما نسبته 68.3 % من المشاركين في الدراسة إنهم عانوا بالفعل من مشاكل نفسية.

ويتردد كثيرًا أن الطلبة في هذه الفئة العمرية يعانون من مشكلات وضغوط الدراسة، والروتين اليومي، بسبب الأرق والتوتر.

وزعم البعض الآخر من المشاركين في المسح أنهم أدمنوا بالفعل العملات المشفرة.

وفي غضون ذلك أشار ثلث الذين شملهم الاستطلاع، إلى أنهم قد مروا بالفعل بتقلبات مزاجية ناجمة عن أداء أسعار محفظة العملات المشفرة.

وفي أعقاب انهيار السوق الأخير، والذي شهد تراجع سعر ”بيتكوين“، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية إلى ما يقرب من 30 ألف دولار بعد أن وصلت إلى 65 ألف دولار قبل بضعة أسابيع، ربما أصيب العديد من هؤلاء الطلبة بالذعر والبيع.

وقال حوالي 60% من المشاركين في الاستطلاع، إنهم فقدوا أموالهم باستخدام العملات المشفرة، حيث بلغ متوسط خسارتهم (659 دولارًا).