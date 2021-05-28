وكالة الأمن القومي الأمريكية تحذر من احتمالية إساءة استخدام العملات المشفرة وتمويل الإرهاب

قالت مديرة الأمن السيبراني في وكالة الأمن القومي الأمريكية، كارول هاوس، إن مطوري العملات المشفرة فشلوا في وضع الضوابط والضمانات الأمنية اللازمة لتقنين صناعة العملات المشفرة، حسبما أورد موقع ”كوين ديسك“ الخاص بالعملات الرقمية.

وفي معرض استشهادها بدور العملات المشفرة في هجمات ”برامج الفدية“ والتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب، قالت هاوس، إن الواجهة الخلفية لتكنولوجيا العملات الرقمية تتطلب بعض التدقيق، خاصة بالنسبة للمحافظ غير المستضافة، وهي عبارة عن برنامج مثبت بشكل فعال، إما على جهاز كمبيوتر أو هاتف أو أي جهاز آخر. ويتم التحكم في الأموال الموجودة فيها من قبل فرد، أي دون الحاجة إلى وسيط، وذلك على عكس الأموال النقدية الحقيقية داخل المحافظ المادية.

وأضافت هاوس خلال لجنة ”Consensus 2021“ التي عٌقدت حول تنظيم العملات المشفرة في البيت الأبيض: ”أنشأ الكثير من المطورين في الفضاء الأنظمة دون بناء أنواع الحماية اللازمة للالتزامات طويلة الأمد“.

وأقرّت بأن معظم مستخدمي العملات المشفرة، ليسوا أشرارا، ولكن قد يكون البعض كذلك، مستشهدة بإرهابي تنظيم داعش والقراصنة الكوريين الشماليين كمتلقين محتملين لـ ”كميات كبيرة من القيمة“ لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها.

في مقابل ذلك، قالت هاوس، إنه من الضروري ومن المعقول حقا أن تتدخل الإدارة الأمريكية بـ ”الالتزامات والضوابط“ الخاصة بالعملات المشفرة، مشيرة أيضا، إلى أن ”المدفوعات التقليدية“ تتم بالفعل، وفقًا للقواعد الفيدرالية.

وتابعت هاوس: ”أعتقد أنه كان من الواضح جدا، أننا لم نتخذ موقفا بحظر العملات المشفرة، أو جعلها غير قانونية على الإطلاق“، لكنها ألمحت إلى ضرورة إدخال ضوابط للتصدي لاحتمال ما يعتبره المنظمون، إساءة استخدام إجرامية.

وطالبت هاوس السلطات التنظيمية الحكومية، وممثلي صناعة العملات المشفرة، بالعمل معا على تطوير أطر الحماية للعملات المشفرة.

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قد أبدت تطلعها إلى التعاون مع الكونغرس والمنظمين الآخرين، لزيادة إشرافها على بورصات العملات المشفرة.

وقال جاري جينسلر، الرئيس المعين حديثًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، إن المفوضية تتطلع إلى العمل مع أقرانها المنظمين والكونغرس، لسد الثغرات في حماية المستثمرين في أسواق العملات المشفرة.

وأعلن الخطط في جلسة استماع أمس الأول الأربعاء، أمام اللجنة الفرعية للخدمات المالية والحكومة العامة بمجلس النواب.

وأوضح جينسلر، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات، تحتاج إلى توفير حماية مماثلة لبورصات العملات المشفرة، التي سيحصل عليها المستثمر في بورصة نيويورك أو ناسداك.