سلطنة عمان تعلن عن مبادرات تشغيلية لتوفير 32 ألف فرصة عمل

أعلنت سلطنة عمان، عن مبادرات تشغيلية جديدة، سعيا منها لتوفير ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال العام الجاري، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة.

وتأتي خطة التوظيف، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، مساء اايوم الثلاثاء، ”في إطار اهتمام السلطان هيثم بن طارق، بتشغيل الشباب العماني، في مؤسسات القطاعين العام والخاص، ودعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص“.

وجاء إطلاق مجموعة جديدة من المبادرات التشغيلية، في ظل ظروف المرحلة الراهنة المتعلقة بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، التي أفرزت انكماشا في أسواق العمل، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا.

وتتضمن المبادرات الجديدة، توفير 2000 فرصة عمل في القطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة، حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة، إضافة إلى توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية.

واشتملت المبادرات التشغيلية، بحسب الوكالة الرسمية، على دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عماني (520 دولارا) على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لـ15 ألف فرصة عمل وذلك لمدة سنتين.

كما تتضمن صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.5 ولمدة 6 أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم نحو 15 ألفا، إضافة إلى صرف قيمة ذات الإعانة للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لمدة 6 أشهر.